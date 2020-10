La voiture a toujours occupé une place de choix dans notre société. Cela est d'autant plus vrai, ces dernières années avec la flambée des prix des véhicules suite à la «fable» des voitures «made in Bladi». Profitant du blocage du commerce et de l'industrie au niveau mondial suite à la pandémie de coronavirus, le gouvernement qui a pris les rênes du pays depuis moins d'un an, a décidé de «tout suspendre» durant toute l'année 2020. Cela afin de reprendre sur de nouvelles bases ce marché juteux en proie à tous les trafics. C'est ainsi qu'une nouvelle stratégie a été mise en place pour reprendre la main aux prédateurs de la République. Le ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, à qui cet épineux dossier a été confié est sorti, ces derniers jours, de son silence pour donner les grandes lignes de cette nouvelle stratégie. L'annonce de la probable ouverture d'une usine automobile du géant allemand, Volkswagen, est le symbole de ce nouveau chapitre de la nouvelle Algérie. D'ailleurs, le ministre qui était, hier, l'invité de la matinale de la Radio nationale Chaîne I, est revenu sur les «gardes- fous» qui ont été mis en place afin d'éviter un «remake» de ce que le président Tebboune n'a pas hésité à qualifier d'importation déguisée. C'est dans ce sens que Ferhat Aït Ali Braham révèle que lors des discussions qui ont été engagées avec beaucoup de partenaires étrangers «intéressés» par le marché algérien, il a été exigé un taux d'intégration qui avoisine les 30%. Le ministre n'omet pas de préciser que les 30% actuels ne sont pas ceux de l'ancien cahier des charges. Référence faite à toutes les manoeuvres entreprises à l'époque, qui ont permis de gonfler le taux d'intégration en comptabilisant, entre autres, la main-d'oeuvre et même leurs tenues de travail.

Gagnant-gagnant

Ferhat Aït Ali Braham soutient dans ce sens que «la manière dont l'Algérie est entrée dans l'industrie automobile n'était pas la bonne voie». Selon, ses dires, le nouveau cahier des charges va remettre de l'ordre pour permettre d'aller vers une vraie industrie, créatrice d'emplois et de richesse. «Nous avons identifié les véritables jalons de ce qu'on appelle l'industrie automobile, afin que ça soit un secteur qui apporte une véritable plus-value à l'économie nationale», a précisé le ministre, non sans souligner que des avantages seront accordés aux fabricants automobiles qui tenteront l'aventure du «made in Bladi». Cela afin d'aller vers un partenariat gagnant-gagnant. «C'est ce qui a été expliqué aux représentants du groupe Volkswagen qui ont adhéré à cette stratégie, en nous faisant officiellement part de leur volonté de concrétiser un projet industriel en Algérie, en adéquation avec les nouvelles conditions fixées par le gouvernement à travers le nouveau cahier des charges», ont-ils assuré. Si le numéro un mondial de l'automobile adhère à ces conditions, pourquoi les autres constructeurs y seraient réticents? Surtout que, comme, l'a souligné Ferhat Aït Ali Braham, la règle du 51-49% a été supprimés. «Cette règle a longtemps été décriée par nos partenaires-étrangers, notamment américains», précise-t-il, avant de rappeler que cette industrie ne concernait pas que les voitures de tourisme. Le premier responsable du secteur précise que l'Algérie est intéressée par toutes les industries mécaniques. «Les industries mécaniques sont considérées comme une priorité, car il n'y a pas seulement une industrie automobile de tourisme, mais il y a des voitures utilitaires, des bus, des camions et d'autres industries du même type», rappelle-t-il.

Pourquoi l'importation de l'occasion a été suspendue

Même si le ministre affirme que la priorité sera donnée à l'investisseur, qui utilisera des matières premières locales, il n'écarte cependant pas l'ouverture de l'importation de véhicules. Celle-ci sera régie par un autre cahier des charges qui réglementera cette activité. «Le marché sera ouvert à toutes les marques, à condition de respecter le cahier des charges», a-t-il clairement expliqué. «Le processus de commercialisation sera basé sur la date de dépôt des dossiers et leur conformité au cahier des charges», ajoute-t-il. Mettant en avant les nouvelles règles du jeu, il assure que la porte de dépôt de dossier sera ouverte à tout moment, que ce soit pour l'importation ou la fabrication de véhicules. La condition sera donc le respect du cahier des charges. Tout opérateur qui peut répondre aux exigences fixées pourra se lancer à n'importe quel moment dans cette activité. Pourvu que cela apporte une plus-value à l'économie du pays. C'est, d'ailleurs, dans l'objectif de ne pas «plomber» les finances du pays que l'importation des véhicules de moins de 3 ans a été suspendue. «Nous n'avons pas aboli la loi, parce que nous aspirons, dans un proche avenir, à trouver des solutions raisonnables pour tout le monde», a-t-il indiqué, rappelant que c'était une suspension temporaire du fait de l'absence de textes réglementaires pour importer les véhicules de moins de 3 ans. «Grâce à des réformes financières et économiques, en éliminant le double prix en monnaie et en éliminant le marché parallèle, nous pouvons penser à importer des voitures en devises et au prix officiel, et ce, après 3 ou 4 ans. Après l'amélioration de la situation économique de l'Algérie», a-t-il conclu mettant fin clairement à la polémique.