Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a reconnu que «l'ensemble des rapports parvenus à son département, un mois après la rentrée scolaire, ont fait apparaître des anomalies dans l'organisation de la scolarisation». C'est ce qu'il a indiqué lors d'une conférence tenue par visioconférence, durant laquelle il a regroupé les directeurs de l'éducation des 48 wilayas. Un aveu d'échec qui conforte le constat déjà soulevé par les enseignants et les différents syndicats du secteur. Ces derniers avaient prévu que la répartition des élèves serait «le sel» de cette année scolaire au temps du Covid-19, cela du fait que les classes sont «surpeuplés». Pour rétablir l'équilibre dans le nombre des groupes éducatifs assignés à chaque enseignant, le ministre a invité les partenaires sociaux à présenter le bilan préliminaire.

Après le «diagnostic» des requêtes soulevées par les responsables précités, Ouadjaout a invité «les directeurs des établissements éducatifs et les inspecteurs à examiner des difficultés soulevées par les enseignants pour en trouver les solutions adéquates». Cela avant de mettre l'accent sur «la nécessité d'impliquer l'adaptation de mesures adoptées à travers un suivi quotidien et continu».

Ouadjaout a, par la suite, appelé «les partenaires sociaux à présenter le bilan préliminaire pour l'organisation de la scolarité en vue de «parvenir à des solutions, dont l'équilibre dans le nombre des groupes éducatifs assignés à chaque enseignant». Un pas important, pour absorber la colère des ses détracteurs, dont certains pourraient même aller jusqu'à demander sa «tête», tout comme les autres premiers responsables du secteur.

Mais Ouadjaout semble être très conscient de cette situation. Et il décide de partir à l'écoute des différents acteurs à différents niveaux non pas que pour les calmer, mais pour «parvenir à des solutions», selon ses propos. Le ministre a, en effet, appelé les partenaires sociaux à présenter le bilan préliminaire pour l'organisation de la scolarité en vue de «parvenir à des solutions, dont l'équilibre dans le nombre de groupes éducatifs assignés à chaque enseignant».

S'exprimant sur l'application du protocole préventif sanitaire, Ouadjaout a rappelé les efforts consentis en matière de mise à disposition des moyens sanitaires nécessaires.

Cela avant de souligner que «les aides financières exceptionnelles ont été versées à tous les établissements éducatifs pour leur permettre de couvrir les frais pour les jours restants de ce mois».

Il a, à cet effet, souligné que son secteur «a obtenu une autorisation de la part du Premier ministre afin d'utiliser les avoirs financiers restants dans les comptes hors budget à l'effet d'acquérir les moyens préventifs sanitaires ainsi que les produits hygiéniques et leur distribution dans un cadre organisé entre les établissements éducatifs».

Le ministre a, par ailleurs, exhorté tout un chacun à «se mobiliser et à suivre le bilan des actions de chaque wilaya tout en oeuvrant à trouver les solutions et à pallier les lacunes enregistrées».