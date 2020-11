La pandémie de coronavirus (Covid-19) a fait au moins 1 196 109 décès dans le monde depuis son apparition fin décembre, pour 45 667 780 cas confirmés depuis le 31/12/2019 dont 7 162 575 en Europe selon un bilan établi par Santé Publique France. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent africain est de 1 773 351, pour 42 630 décès, a annoncé samedi dernier, le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique). Selon la même source, l'Afrique du Sud est le pays qui compte actuellement le plus de cas de Covid-19, avec 723 682 contaminés. Elle abrite également le plus grand nombre de décès liés au Covid-19, avec 19 230. Le Maroc arrive en deuxième position avec 215 294 cas confirmés et 3 625 décès, suivi de l'Egypte avec 107 376 cas confirmés et 6 258 décès. En Algérie, le bilan des autorités sanitaires de ce 1er novembre, fait état de 40 395 guérisons, 1974 décès et 58 272 contaminations, recensés depuis le début de le pandémie de coronavirus. Tandis que la Tunisie totalise ainsi 61 115 cas confirmés, dont 1 348 décès, depuis l'apparition de ce fléau début mars dernier. Les Etats-Unis ont, eux, enregistré près de 77 000 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, au lendemain d'un record national (94 000), selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Ils sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec 230 556 décès pour 9 127 109 cas recensés. Devant cette recrudescence planétaire, le gouvernement britannique a décidé samedi dernier de reconfiner la Grande-Bretagne à partir de jeudi et jusqu'au 2 décembre, et qui pourrait même se prolonger au-delà, les écoles restant cependant ouvertes, afin de contenir la deuxième vague du nouveau coronavirus qui menace de submerger les hôpitaux. La pandémie a déjà fait plus de 46 000 morts au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé en Europe, qui a dépassé le million de cas. La décision de reconfinement fait suite à celle prise auparavant par la France, l'Allemagne, et l'Autriche. Si concrètement, l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg, la Slovénie, la Slovaquie et la République tchèque ont décrété des couvre-feux nationaux, l'Italie et la Grèce ont préféré instaurer un couvre-feu limité à de grandes villes ou à des régions. Au Moyen-Orient, l'Iran demeure le pays le plus touché avec 620 491 contaminations, dont 35 298 morts. Cependant, les décisions de reconfinement prises par les différents gouvernements ne sont pas sans conséquences. En plus de submerger les hôpitaux, cette décision aura un impact direct sur la vie socio-économique de ces pays. À titre illustratif, des défilés ont eu lieu en Espagne samedi soir, pour la deuxième nuit consécutive, dans plusieurs villes espagnoles, suivis d'affrontements avec la police et d'actes de vandalisme et de pillage. Ailleurs, la colère des commerçants contraints de fermer est de plus en plus vive.