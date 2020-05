Le docteur et éminent psychiatre, Mahmoud Boudarène, traite dans cette première partie de l'entretien, l'aspect lié au confinement à l'aune de la pandémie du coronavirus et ses retombées psychologiques, psychiatriques et les thérapies susceptibles de permettre à l'individu comme aux groupes sociaux d'y faire face. Il aborde les stigmates et les répercussions du déconfinement, sur la vie sociale en général mais aussi la nouvelle démarche à laquelle l'humain est confronté dans le monde de l'après-Covid-19.

L'Expression: Comment analysez-vous le long processus du confinement depuis la propagation de la pandémie de Covid-19?

Mahmoud boudarène: Ce long confinement est une épreuve, une étape nécessaire qu'il faut franchir et l'humanité la franchira. Il n'y a pas d'autre choix parce que si l'homme est un être social qui a besoin tout le temps d'agir et de créer, il est aussi capable de vivre en retrait quand les circonstances l'exigent et quand il y va de sa propre survie. «Il sait faire le mort» quand l'adversaire qu'il doit affronter est redoutable, le temps de mieux le connaître et de mettre en place les stratégies pour le vaincre. Aujourd'hui, nous pouvons, d'une certaine façon imaginer qu'il y a un arrêt momentané - la mort - de la vie sociale à l'échelle mondiale. L'être humain, les sociétés humaines savent mettre en place des stratégies pour s'adapter aux situations nouvelles qui se présentent à elles et parce que l'adaptation est un gage de survie, elle est indispensable en toute circonstance, en tout lieu et à tout moment. S'il a choisi présentement de se confiner, c'est justement parce qu'il s'est assuré que c'est la stratégie la plus adaptée à cette situation exceptionnelle qu'est la pandémie de Covid-19. Il y aura des retombées sur les personnes et leur équilibre psychique, certaines en souffriront sans doute, mais c'est le prix à payer pour assurer la permanence de la vie. Il y aura aussi des effets néfastes sur l'économie mondiale, mais que représente cette récession devant la menace d'une épidémie qui risque d'être dévastatrice et d'emporter des millions de personnes? Le Covid-19 est un ennemi redoutable dont il faut se protéger coûte que coûte, la seule stratégie dont l'efficacité est prouvée est le confinement, le temps de faire connaissance avec le virus et de trouver d'autres moyens de le combattre. Cette façon de faire - rester chez soi et n'en sortir qu'en cas d'extrême nécessité - empêche sa prolifération et sa propagation et annihile donc ses capacités de contagion. L'homme en est l'hôte idéal et le moyen de transport parfait. Pour finir, la vie s'est ralentie dans le monde entier mais elle ne s'est pas arrêtée. La crise économique qui se profilait à l'horizon n'a pas engendré la banqueroute mondiale qui était crainte et attendue. Et le confinement par certains aspects est un bien pour un mal. Il a permis de freiner l'épidémie de Covid-19 et de limiter les dégâts humains qu'elle aurait pu causer et, par le ralentissement de l'activité économique, la planète a eu du répit et a respiré à pleins poumons. Et c'est là peut-être l'occasion pour l'humanité de faire une halte afin de revoir ses ambitions, de reconsidérer ses priorités et de s'interroger sur le sens à donner à son avenir. Plus généralement, cette épreuve mondiale doit constituer une opportunité pour une nouvelle organisation des relations internationales, avec une refondation des liens entre les nations et les peuples de la planète.

Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette pandémie?

S'il y a une leçon à tirer de cette crise sanitaire, c'est l'insignifiance de l'être humain et le dérisoire de ses richesses, de ses possessions accumulées. Il faut souhaiter que cette pandémie soit aussi l'occasion d'amener les peuples à plus de solidarité, de compassion et de partage, que les nations les plus nanties fassent preuve de moins d'arrogance et regardent un peu plus souvent du côté des plus démunies. Il faut espérer que les distances entre les nations soient réduites, que cette épreuve serve de leçon pour rapprocher davantage les hommes. Sans doute qu'à l'échelle de l'individu, ce long confinement aura également des bienfaits. Chacun verra, en effet, dans cette contrainte, l'opportunité pour se recentrer sur soi, sur sa famille et pour interroger son existence. La course au quotidien derrière la vie et le besoin obsédant que chacun de nous manifeste pour en avoir le contrôle permanent peut, dans ces circonstances exceptionnelles, éveiller les esprits à la vanité de nos désirs et de nos actions. Chacun prendra enfin conscience que l'existence peut être autre chose, qu'elle peut être faite d'autres choses et davantage tournée vers les au-tres, avec plus de don de soi et de générosité, avec moins d'avidité et d'égoïsme à satisfaire. Cette épreuve du coronavirus nous invite à regarder nos espérances avec plus de mesure, de pondération, de satiété. Elle invite les uns et les autres à faire le tri dans les besoins et à revoir la hiérarchie de ceux-ci. De ce point de vue, ce long confinement n'est pas seulement une contrainte qui a pour objectif la lutte contre l'épidémie virale, il a aussi du sens car il constitue ce moment privilégié pour quitter ce cycle infernal de la course derrière la vie et les privilèges qu'elle peut - doit - nous offrir et être enfin recentré sur ce qui fait l'essentiel de la vie: l'amour des siens, des autres et le partage.

Nous vivons donc une crise existentialiste...?

Chacun de nous a besoin d'être en dialogue singulier avec soi-même, ce confinement forcé en est une excellente opportunité. Se questionner, remettre en cause ses résolutions, avoir un autre regard sur soi, sur ses relations aux autres et sur son existence, repenser son avenir et procéder à d'autres choix, voilà qui a du sens et qui va réduire l'indicible inquiétude générée par cette épreuve du confinement et par la frayeur occasionnée par cette crise sanitaire mondiale. C'est également l'occasion - parce que l'existence prend du sens - pour évacuer les ruminations morbides qui colonisent l'esprit, notamment chez les plus fragiles, en particulier les anxieux, et se débarrasser de la souffrance générée par les pensées négatives qui minent l'existence. Chacun se parlera à sa manière, selon sa personnalité, son histoire, ses croyances et convictions et sa projection dans l'avenir, l'essentiel est de se parler loin de toute panique ou épouvante. La majorité des sujets sortira de cette épreuve rassurée et renforcés au plan psychologique; certains, les plus vulnérables, feront l'expérience de la souffrance et verront leur avenir psychique plus ou moins compromis. Au final, cette pandémie mondiale a créé une panique planétaire et généré une situation de confinement inédite, mais la vie a gardé ses droits et a continué à tenir ses promesses.

Quelles sont les retombées psychologiques et mentales du confinement sur les familles en général et les enfants en particulier?

L'impact du confinement peut s'il est bien géré être bénéfique, et il ne peut l'être que s'il est bien compris comme une nécessité absolue, une garantie de protection pour la santé, un gage de survie. C'est avec un tel regard sur le confinement que viendront s'adosser toutes les résolutions qui seront prises pour bien le mener à terme, en douceur et dans un climat apaisé. Rester confiné chez soi pour une durée que personne ne connaît est une épreuve psychologique. à ce titre, elle mobilise une quantité d'efforts pour s'y adapter et c'est naturellement que cette situation peut amener à l'épuisement des ressources individuelles et à la souffrance. Le rempart à ce dernier est dans la capacité des familles, le génie de chacune, à s'organiser de telle sorte à investir moins d'efforts et à mettre à profit ce moment pour réinventer les relations à l'intérieur de la cellule familiale. Parce que si une telle épreuve de confinement peut être à l'origine d'une souffrance individuelle et de dysfonctionnements familiaux, elle peut également être l'occasion d'un réaménagement bénéfique et d'un renforcement du lien entre les différents membres de la famille; entre les conjoints et entre les parents et les enfants, comme elle peut être l'opportunité pour donner plus généralement de la vitalité au lien social. Tout est donc dans la capacité des familles à trouver les mécanismes de gestion de ce moment particulier pour rendre paisible le climat de confinement. Si les adultes savent et peuvent trouver des formes d'occupation qui leur permettent de gérer aisément la carence en action, il n'en est pas de même pour les enfants et les adolescents qui débordent d'énergie. Ceux-ci sont en perpétuelle recherche de stimulations et sont vite dans l'ennui et l'impatience. Ils souffrent et font souffrir les parents, en particulier quand la famille est à l'étroit dans son domicile. La fatigue met à l'épreuve les parents et les enfants qui deviennent nerveux et irritables. Le climat familial devient délétère, des conflits apparaissent avec quelquefois des comportements violents qui témoignent de la rupture du consensus familial. Quand le couple parental est en souffrance, les enfants ainsi que les adolescents sont les premiers à en subir les conséquences, les uns et les autres subissent de plein fouet la souffrance des parents. Ils sont poreux aux émotions exprimées par les adultes et les absorbent comme des éponges. Les frayeurs de ces derniers (les adultes) créent en eux un sentiment d'insécurité et nourrissent les représentations mentales que chacun des enfants ou adolescents se fait de ce virus qui a mis en émoi la planète toute entière et renforcent le fantasme du monstre qui est en passe de dévorer l'humanité. Une atmosphère de fin du monde qui est suggérée par les médias et les réseaux sociaux, et qui rend le traumatisme psychique dans cette population d'autant plus probable. Le climat de confinement complique les choses parce qu'il entrave aussi les moyens que l'enfant et l'adolescent mettent en place pour s'adapter à cette ambiance d'angoisse généralisée. Au-delà de la nécessité de dépenser leur énergie débordante par le jeu, ceux-ci mettent en place lors de leurs activités ludiques les mécanismes indispensables pour réguler par un effet cathartique leurs émotions et renforcer leurs capacités d'adaptation et de résilience. Le confinement leur demande de les différer, ils peuvent en souffrir et en faire souffrir les familles. C'est dans ce cas de figure que l'on observe des crises d'agitation difficiles à contrôler, des comportements d'agrippement, l'enfant refusant de se détacher de l'un des parents, parfois des comportements de régressions avec pipi au lit, enfin des états d'inhibition stuporeuse. Des symptômes qui expriment une angoisse indicible que l'enfant et/ou l'adolescent ne savent pas toujours exprimer. C'est pourquoi, les familles - les parents - doivent faire preuve d'ingéniosité pour inventer de nouvelles relations entre eux d'une part et avec les enfants d'autre part. Organiser les journées et les rythmer par des activités ludiques constitue une bonne façon de créer de la complicité entre les frères et soeurs, entre les conjoints et entre les parents et leurs rejetons, et c'est également l'occasion de renouveler la promesse de la solidarité et l'indéfectibilité du lien affectif et familial.

Peut-on dire que le déconfinement même graduel doit être suivi de mesures sur le plan psychologique et thérapeutique?

C'est moins le déconfinement, que le confinement lui-même, qui doit être suivi de mesures psychologiques et si besoin thérapeutiques. Si le confinement est accompagné de mesures psychologiques - je devrai d'ailleurs plutôt parler de mesures pédagogiques -, alors il sera réussi et cette épreuve psychologique n'aura pas de répercussions sur la santé des individus. Le présent confinement, auquel chacun de nous est contraint, a un objectif fondamental et une portée.