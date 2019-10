La grève dans le cycle primaire de l’éducation, à laquelle a appelé, hier, le Syndicat national des travailleurs de l’éducation, afin de réclamer, entre autres, l’amélioration des conditions socioprofessionnelles de l’enseignant et la revalorisation de son statut, a été suivie moyennement dans la wilaya de Annaba, où plusieurs établissements ont été paralysés, pendant que d’autres ont dispensé des cours, avons-nous constaté sur place.

L’avis des grévistes sur ce débrayage a été mitigé, puisque certains ont affiché leur refus de suivre ce mouvement de protestation, alors que d’autres ont menacé de radicaliser leur mouvement, si leurs doléances ne sont pas prises en charge.

Au terme de cette action de contestation, une plate-forme de revendications portant notamment sur l’assimilation de la classification au même titre que le reste des catégories d’enseignants du secteur, le moyen et secondaire, le réexamen des horaires de travail des enseignants du primaire par rapport au temps de travail du moyen et du secondaire, l’application immédiate du décret présidentiel n°266-14 avec effet rétroactif depuis 2014, la réinstauration du système de spécialisation dans l’enseignement primaire.

Une virée à quelques établissements du primaire a permis de constater, de visu, que certains enseignants ont répondu favorablement à l’appel, alors que d’autres ont préféré ne pas répondre à cet appel.

De ce fait, l’appel à la grève dans la wilaya de Annaba, n’a pas reçu l’écho attendu. Son taux de suivi étant moyen, il n’a pas dépassé les 45%, selon une source syndicale.

Par ailleurs, si dans d’autres établissements les enseignants n’ont pas rejoint les écoles, c’est parce que les élèves, sachant que la grève se poursuivra, ne se sont pas rendus en classe. Certains de nos interlocuteurs grévistes, ont mis en avant le rejet de quelque 5 000 d’entre eux du processus de promotion.

D’autres ont dénoncé la marginalisation de l’enseignant du cycle primaire qui, selon eux, est lésé dans ses droits.

Par ailleurs, il convient de noter qu’au terme des mesures prises par le ministère de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a annoncé dimanche, lors de sa visite à Annaba, qu’il a été décidé, voire affirmé, la mise en œuvre des opérations de promotions au profit de 45 000 enseignants, tous paliers confondus.

Une annonce qui devrait apaiser un tant soit peu l’agitation de ce secteur névralgique dans le pays.