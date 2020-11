Les transporteurs de voyageurs de la wilaya de Béjaïa observent, depuis hier, une grève générale de trois jours, pour revendiquer le versement de la prime d'aide décidée par l'Etat au profit des opérateurs dans le sillage de la crise sanitaire et la levée de la limitation à 50% de la capacité de chaque bus, qui s'est traduite par des sanctions contre certains transporteurs de la wilaya, qui n'ont pas respecté les mesures de prévention contre le coronavirus (Covid-19) dictées par les autorités.

Ce mouvement de grève de trois jours a été partiellement suivi, avons-nous constaté, hier, à la gare routière. Un constat appuyé par le directeur des transports lors de son intervention sur les ondes de la radio locale, précisant que les lignes les plus touchées par cette grève sont celles desservant les communes de Tazmalt, Akbou, Ouzellaguene, Boudjellil, Sidi-Aïch, Seddouk, Semaoun, Beni Maouche, Adekar, Barbacha et Feraoun, soit le couloir de la vallée de la Soummam. En revanche, les rotations vers d'autres communes comme Timezrit, El-Kseur, Chemini Amizour et celles de la région Est de la wilaya n'ont été que partiellement touchées par ce mouvement de protestation.

L'exigence du respect des gestes barrières dictée dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, qui connaît, ces derniers jours, une recrudescence plaçant Béjaïa au premier rang des régions les plus touchées, continue de provoquer la colère des transporteurs interurbains de voyageurs, qui ont déjà le mois dernier observé sans préavis une grève laissant sur les quais des milliers de voyageurs durant toute une journée.

Les transporteurs de voyageurs de la wilaya de Béjaïa ont, cette fois-ci, pris soin d'avertir les usagers dans une action de protestation, qui trouve sa raison d'être, selon leur syndicat, dans l'inconfort que vivent les exploitants depuis l'autorisation de reprise. Ces derniers disent n'avoir pas encore perçu la prime ou l'aide octroyée par l'Etat dans le cadre de la cessation puis la limitation de leur activité entrant dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du virus de Covid-19. A ce titre, les grévistes exigent son versement sans délais.

Outre l'exigence de la perception de cette aide de l'état, les exploitants grévistes s'inquiètent de la faiblesse du rendement de l'exploitation des lignes ainsi que les «sanctions» appliquées par les autorités pour tout dépassement de la capacité de chargement limité à 50%, exigeant purement et simplement son annulation pour leur permettre de travailler à pleine capacité. Le constat de négligence concernant le respect des gestes barrières dont le port obligatoire de la bavette et la limitation du nombre de passagers à la moitié de la capacité du bus ne sont que rarement respectées. À cause de l'enregistrement de nouveaux cas de contamination au Covid-19 et faisant suite aux orientations des services de la wilaya, les services de police et de la gendarmerie ainsi que les inspecteurs de la direction des transports sont devenus intraitables.

Hier les voyageurs qui se sont retrouvés coincés, au niveau de la gare routière, ne pouvaient pas rejoindre leurs lieux de travail et de destination.

Les transporteurs frondeurs ne comptent pas reprendre de sitôt le travail à moins qu'une décision satisfaisant leurs deux revendications intervienne entre-temps.

Si pour le versement de la prime, tout est possible, sachant qu'elle dépend de la direction des transports, il n'en est pas de même pour la limitation du nombre de places exploitables dans un bus, qui relève, quant à elle, du gouvernement et concerne tous les transporteurs à travers la territoire national.