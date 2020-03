L'Expression: Comment évaluez-vous la situation politique à la veille de la révision de la Constitution?

Abderezzak Makri: La situation n'est pas encore stable, nous vivons toujours une période de transition difficile, l'Algérie a connu un grand mouvement de contestation et nos attentes à travers le Hirak, sont plus grandes que ce qui a été réalisé jusque-là. Cela étant, nous savons à travers l'expérience que nous avons eu dans ce domaine, que les grands changements ne se font pas du jour au lendemain, mais progressivement, en passant par un certain nombre d'étapes. Il y a eu des réalisations indéniables, telles que l'éclatement des grandes niches de corruption et surtout la réhabilitation de l'échelle des valeurs. Car, avant le Hirak, durant le règne de Bouteflika, les choses se sont inversées, la corruption est devenue une prouesse et les personnes intègres et honnêtes sont devenues des naïves et des incapables, certaines ont été même salies. Aujourd'hui nous devons poursuivre cette lutte contre la corruption, qui a mis en prison de grand symboles de l'oligarchie en Algérie, et qui constitue un message clair pour l'ensemble des hommes d'affaires qui doivent s'armer d'honnêteté et ne doivent plus compter sur l'intervention, les passe-droits, et les indus avantages. D'autre part, tout le monde se dresse contre ce phénomène aujourd'hui, mais personne ne s‘interroge sur les grandes victimes de cette pratique hideuse, qui est elle-même une des conséquence désastreuses de la fraude électorale. Il est bien temps de rétablir la vérité sur les dégâts qu'à provoqués la fraude électorale dans tous les domaines, et qui sont, entre autres, ses victimes? Tout le monde affirme que toutes les élections étaient truquées, mains ne prend pas la peine de poser la question: qui en sont les victimes? Je vous dis d'emblée que nous sommes, au MSP, la plus grande victime..

Comment voyez-vous les axes de la révision de la Constitution et des grandes réformes énoncés par le président de la République, lors de ses différentes consultations avec les acteurs de la scène politique?

Le président de la République a dressé des projets de réformes que nous soutenons, car il est du principe de la démocratie de soutenir toutes les initiatives de réformes et de changement. Cela étant, nous attendons de prendre connaissance de la copie du texte de révision de la Constitution, et nous allons étudier le contenu. Dans ce sens, nos attentes s'articulent autour, en premier lieu, de la nature du régime politique, donc soit présidentiel, soit semi-présidentiel ou parlementaire. Il est impératif de clarifier les choses, car le régime des années dernières, était inclassable et indéfinissable dans la mesure où il y avait un président qui jouissait de toutes les prérogatives, mais n'endossait aucune responsabilité et personne n'osait le contredire ou le critiquer. Alors que le régime présidentiel impose au président de gouverner et de prendre ses responsabilités. Dans ce sens, il est à préciser que tous les régimes peuvent être démocratiques, si la volonté politique est présente. Mais pour les nations qui passent par des périodes de transition, le régime le plus indiqué, est le régime parlementaire, comme cela est le cas dans la plupart des pays démocratiques. Cependant, pour nous le plus important serait que le régime politique devrait découler de la volonté du peuple, et de la majorité parlementaire. Il y a aussi la question du Haut conseil de la justice, dont la Résidence doit être votée par les magistrats et ce, afin d'acter concrètement la séparation des pouvoirs. Car en réalité, nous vivons une situation d'intégration de tous les pouvoirs, sous la tutelle du pouvoir exécutif, ce qui est un grand obstacle à l'indépendance de la justice. D'autre part, il est impératif de criminaliser fortement, toutes les formes de fraudes, notamment celle des élections.

Justement, quels sont pour vous les axes importants de la réforme sur la loi électorale?

Il faut d'abord dire, que l'autorité nationale indépendante des élections, n'a pas pu faire son travail convenablement, car les textes de loi n'étaient pas arrivés à maturité, elle ne pouvait prendre complètement le rôle de l'administration qui l'avait entièrement phagocytée. Ce sont des questions qui doivent s'améliorer. D'autre part, il faut définir les niches de la fraude, dont essentiellement le corps électoral, qui n'est pas du tout défini et ne peut être visible, au niveau des bureaux de vote, des communes, c'est ce qu'on appelle la fraude intelligente. Ce qui consistait d'avoir la possibilité de gonfler les listes du FLN, du RND et quelques partis qu'ils soutiennent. Au fond la lutte contre la fraude est d'abord une question de volonté politique, ce qui n'est pas le cas, lorsque les partis doivent mobiliser 60 000 représentants le jour du scrutin, pour participer au contrôle des opérations au niveau des bureaux de vote. à cela s'ajoute le problème du tirage au sort des représentants des partis qui peuvent être présents, qui se limite au nombre de cinq représentants. C'est précisément en raison de ce niveau des opérations que le MSP a toujours été exclu. Par ailleurs, il est impératif d'apporter des facilitations dans la création des partis et des associations, qui devrait se faire par simple notification à l'administration, au lieu de subir le parcours du combattant pour obtenir un agrément, et il y a lieu de mettre des protections solides pour la presse et les médias, contre les pression et réguler la distribution de la publicité, et sortir de la dépendance de l'Anep, qui est devenue l'une des plus grandes niches de la corruption.

Pensez-vous que la vague de libération des détenus d'opinion, qui s'est accélérée ces derniers temps, suffira à rétablir la confiance entre le peuple et le pouvoir, d'autant plus que la rue continue de rejeter les résultats de l'élection et sa légitimité?

Il est certain que la libération des détenus d'opinion, est une partie du chemin à faire pour rétablir la confiance entre le pouvoir et le peuple. Par ailleurs, il est sûr que le Hirak est diversifié et comporte plusieurs courants. Il y a ceux qui sont dans le Hirak pour appuyer les réformes et participer à la réussite d'une véritable transition démocratique et la continuité du Hirak est indispensable pour un rapport de force convenable à cette tâche qui est dans l'intérêt de tout le monde.

Pouvez-vous nous donner plus d'éclaircissements concernant vos déclarations sur le courant laïc?

J'ai parlé du courant laïc extrémiste, et non du courant laïc national démocratique, pour dire que ce courant ambitionne de diviser le Hirak, il agresse toutes les parties qui ne sont pas d'accord avec sa vision. Il est l'opposé d'un courant démocratique, il n'accepte pas la diversité ni la divergence d'opinions. Et je défie ces gens de ramener la preuve par l'image, de la présence d'un leader d'un parti politique, le 22 février, nous étions les seuls en tant que président et responsable de parti politique à descendre le premier jour dans la rue. Et je peux vous dire, que je connais des personnes qui appartiennent à ce courant, qui ont refusé de participer au Hirak, le considérant comme inutile, mais après avoir vu la masse des Algériens qui ont rejoint le Hirak, ils ont voulu accaparer ce soulèvement. De notre côté, nous respectons toutes les opinions, mais nous n'acceptons pas le fait qu'ils veulent monopoliser le Hirak. D'autre part, nos déclarations vendredi dernier à Constantine, sont une réaction étudiée à leurs incessantes attaques qui ont duré des semaines, contre nous et contre les autres, il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont fait, lorsque les personnalités du Hirak se sont rendus chez Ali Belhadj. C'est précisément ce que nous déplorons, c'est cette liberté de juger les autres, pour nous c'est un courant non démocratique qui vise à arriver au pouvoir par la provocation, par l'exercice des pressions, et par les négociations secrètes, ce qui n'est pas le cas du MSP qui annonce toujours ses actions dans la transparence. A ce titre, nous les invitons à respecter l'homogénéité, car la division du Hirak est un danger pour l'Algérie, il doit rester pacifique et jouer son rôle. Ceci étant, nous estimons, que ces derniers n'ont pas la capacité d'imposer leurs visions, sur tous les Algériens, ils n'ont pas cette force. D'autant plus que les Algériens, veulent aujourd'hui se diriger vers le changement, les réformes, la paix, ils ne veulent pas s'embourber dans les conflits, car ce qui les intéresse, c'est d'avoir un pays qui connaît l'émergence de la démocratie, du respect et de la liberté d'opinion, le recouvrement de la dignité. De ce fait, ceux qui veulent maintenir les conflits en Algérie seront rejetés par les Algériens, ce qui nous rend optimiste pour la suite des événements, car nous entrevoyons une amélioration du militantisme pacifique, mais au-delà des acquis indéniables, nous ne pouvons savoir si le Hirak a réalisé ses objectifs, qu'après l'organisation d'élections législatives et communales propres et transparentes.