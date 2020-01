Le parti MSP du défunt Mahfoudh Nahnah se prépare aux échéances électorales prochaines, tout en opérant un glissement dans le giron du pouvoir.

à travers son plan d’action pour 2020, Abderezzak Makri veut préserver la place de sa formation dans la nouvelle carte politique qui sera dessinée à l’issue de ces échéances. Il faut dire que juste après l’élection présidentielle du 12 décembre dernier, le MSP, qui n’y avait pas présenté de candidat, commence à montrer patte blanche. Cela est illustré par les 11 résolutions ayant sanctionné la dernière session de son madjliss echoura (conseil consultatif). Aucune critique à l’endroit de l’action du chef de l’ Etat n’a été formulée.

Ce parti islamiste considère que «le dialogue national, transparent, sérieux et inclusif est la seule voie pour la réalisation des revendications du Hirak et constitue une opportunité pour la naissance d’une nouvelle ère». Dans ce sillage, il a réaffirmé que «la révision de la Constitution, à travers un référendum libre et transparent, est une priorité nationale pour le changement de la nature du régime et la sauvegarde des libertés fondamentales, et la séparation des pouvoirs». Il a appelé, dans ce contexte, à «l’élaboration consensuelle de lois régissant la vie politique, en mesure de garantir un climat politique transparent et crédible à même de restituer la souveraineté populaire».

Il a affiché, dans ce sens, la disponibilité de sa formation à participer à «l’enrichissement de la nouvelle Constitution à travers la formulation de propositions relatives, notamment à la nature du régime politique et à la majorité parlementaire, la régularité et la transparence des élections, et la lutte contre la corruption, outre le rôle de la société civile, la création d’associations, l’indépendance de la justice, la liberté d’expression et l’ancrage des principes de citoyenneté et d’une véritable démocratie».

Cachant mal ses visées électoralistes, il n’a pas manqué d’appeler à «la réactivation et la promotion du dossier relatif à la réconciliation nationale». Il a, également, appelé le gouvernement à «prendre des mesures nécessaires et entreprendre des politiques adéquates en vue de préserver le pouvoir d’achat des citoyens et protéger les catégories sociales les plus démunies, et assurer une vie décente à toute la population».

Par ailleurs, comme le MSP, le parti du doyen des islamistes, Abdallah Djaballah commence lui aussi à prendre ses distances avec le Hirak sous prétexte que «des parties s’efforçaient de donner au mouvement un contenu laïc».

A l’instar de tous les partis d’obédience islamiste, à l’image des mouvements El Islah, En nahdha de Filali Ghouini, El Bina de Abdelkader Bengrina, le parti El Aâdala qui craint la «sécularisation» du Hirak, s’apprêterait à prendre part aux échéances électorales annoncées pour avant la fin de l’année en cours. En fait, la «fébrilité» en vue des législatives ne concerne pas uniquement les partis islamistes. Le RND, Talaïe El Hourriyet, le Front El Moustakbel seront certainement de la partie. Pas seulement.

Certains députés démissionnaires et ceux qui sont restés accrochés à leurs strapontins, dans le sillage de l’immense soulèvement, sont d’ores et déjà en campagne électorale avant l’heure.