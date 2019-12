S’exprimant à l’occasion d’une conférence de presse animée, hier, au siège du parti, à Alger, Abderezzak Makri, affirme que le MSP s’engage dans toute initiative qui vise à « rassembler les Algériens et à sortir du discours de la haine ». Expliquant que la situation politique est favorable au dialogue, Abderezzak Makri réaffirme la position du MSP et se dit « favorable » à l’appel du président de la République d’aller vers un grand dialogue national. « Nous considérons que les facteurs qui ont empêché l’amorce d’un dialogue ne sont plus là, avec notamment le départ des trois B, exigé par le Hirak comme préalable. Nous annonçons donc notre disposition à adhérer au processus de dialogue et à contribuer aux réformes», a indiqué Abderezzak Makri, insistant sur le fait que la polémique autour de l’élection est «un cercle vicieux qu’il va falloir dépasser». Compte tenu qu’une partie des Algériens a choisi Tebboune comme président, le MSP le considère comme le président de tous les Algériens. «Le président Tebboune, en dépit de la manière avec laquelle il a été élu et les circonstances dans lesquelles a été tenue l’élection. Une partie des citoyens a voté pour lui et nous le considérons de ce fait comme le président de tous les Algériens. S’il agit correctement, nous le soutiendrons, s’il se trompe nous le conseillerons et s’il fait mal les choses nous nous opposerons à lui avec les moyens légaux», a déclaré Abderezzak Makri. Et d’ajouter : «Notre parti mettra en place toute l’expertise acquise au fil des années passées sur le terrain des luttes. Dans le projet qui est de construire l’Algérie, nous sommes et nous serons une force de propositions et d’action.» Pour le leader du MSP, la classe politique, le gouvernement et le Hirak doivent concentrer leurs efforts sur les mécanismes de sortie de crise. «Il est aujourd’hui question d’aller vers notre point de convergence à tous, c’est-à-dire l’amélioration des conditions de vie des Algériens, le développement économique, surtout que nous sommes face à une crise économique majeure», alerte Makri. Il lance un appel à l’ensemble des citoyens du Mouvement populaire : «Le Hirak doit s’éloigner du discours de la haine, des orientations idéologiques, régionalistes et racistes ; il doit revenir à ce qui a fait son succès, c’est-à-dire être la force motrice des politiques et des militants, mais surtout comme à son début : avoir des revendications claires, la force du Hirak est le fait qu’il est neutre et cela ne doit pas changer, il est temps pour nous, le Hirak de capitaliser nos acquis et d’avancer, cet état de végétation ne doit pas être bénéfique pour nous.» En ce qui concerne l’actualité de ces dernières 24 heures, à savoir la formation d’un nouveau gouvernement, Makri précise que ni lui ni aucun autre membre de son parti n’a été contacté pour un poste ministériel ou autre. Il indique que sa position vis-à-vis de l’équipe gouvernementale sera annoncée en son temps.