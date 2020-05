Etonnante résilience de l'Afrique à la pandémie de Covid-19. En alerte, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dès l'apparition de la pandémie, prévu des effets dévastateurs du virus sur l'Afrique. Au début du mois d'avril dernier, c'est la commission économique de l'ONU pour l'Afrique (CEA) qui met en garde contre une catastrophe sanitaire sur le continent. Trois mois après l'enregistrement des premiers cas et en dépit des prévisions extrêmement alarmistes des institutions internationales, le ravage annoncé n'a pas eu lieu. C'est plutôt en Europe et aux Etats-Unis que le massacre se poursuit. La progression demeure relativement lente sur le continent noir qui recense tout au plus 2500 décès avec environ 38 000 personnes infectées.

L'Afrique, qui représente 17% de la population du globe, ne contient que 1,1% des malades et 0,7% des morts. Mieux, avec déjà plus de 13 000 guérisons, elle semble résister beaucoup mieux au coronavirs que des pays autrement plus nantis, mieux outillés et plus aguerris aux ma-ladies. Pour la communauté scientifique et les autorités sanitaires, c'est un mystère. On a eu recours à plusieurs hypothèses pour percer le secret de cette énigme sanitaire.

La décision rapide prise par les Etats en recourant à la fermeture des frontières a largement contribué, aidé à freiner la propagation du virus. L'on soutient également que l'Afrique subsaharienne est préservée du fait de la jeunesse de sa population: 90% ont moins de 60 ans. Il s'agit de l'hypothèse la plus probable pour cette résilience africaine. Les pays anglophones, en ont fait un slogan: «The virus is old and cold and Africa is young and hot.» (le virus est vieux et froid, l'Afrique est jeune et chaude, Ndlr). Jusqu'à présent, les cas sévères concernent les personnes âgées de plus de 60 ans et ceux atteintes de ma-ladies chroniques. Un grand «avantage» pour le continent, où la moyenne d'âge est de 20 ans et où 60% de la population a moins de 25 ans.

On soutient que la densité de la population est en moyenne plus faible en Afrique ce qui est une autre chance pour le continent noir.

Le climat a été avancé également comme facteur qui pourrait justifier cette apparente résilience. Néanmoins, les chercheurs restent prudents sur ce postulat. Le directeur des affaires internationales de l'institut Pasteur, Pierre-Marie Girard, qui souligne que lors d'expérimentations in vitro il a été constaté que le coronavirus «se multipli[ait] très bien dans la chaleur». Autre explication avancée pour expliquer: une insertion plus faible de l'Afrique dans les interconnexions et les réseaux internationaux ou encore une possible incidence du climat et de la luminosité sur le virus. Cependant, les scientifiques rappellent que la progression de la pandémie est toujours en cours et qu'aucun signe de ralentissement n'est perceptible.

L'OMS a récidivé, la semaine dernière, en estimant, qu' «entre 83 000 et 190 000 personnes» allaient périr si la lutte contre le virus s'essoufflait. Elle enjoint aux Etats et aux populations de maintenir une extrême vigilance à l'heure des premières mesures de déconfinement. Il serait trop tôt pour crier victoire.