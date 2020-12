Pour quels vaccins, l'Algérie va-t-elle opter? Mystère et boule de gomme. Le président de la République a donné instruction ferme pour la tenue d'une réunion sans délai afin de choisir le vaccin et lancer une opération de vaccination dès janvier. Ces directives ont bien été suivies et le Premier ministre a, dès le lendemain, réuni les ministres en charge des Affaires étrangères, de la Santé, des Transports, de l'Industrie pharmaceutique, de la Réforme hospitalière ainsi que le président de l'Agence nationale de Sécurité sanitaire, les membres du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19 et les représentants du ministère de la Défense nationale. Une armada de responsables auxquels il a donné, à son tour, des orientations claires afin de respecter à la lettre les instructions du chef de l'Etat. Mais aucune information n'a filtré sur le choix du vaccin que l'Algérie va acquérir, sinon une indication vague faisant état d'une «short list de laboratoires développeurs de vaccins» arrêtée par le Comité scientifique et de «contrats en cours de finalisation pour les premières livraisons». Et c'est sur cette dernière phrase qu'il y a lieu de s'arrêter. Le communiqué du Premier ministre, donné par le canal officiel (APS), parle de «contrats en cours de finalisation». Il s'agit donc d'accords qui sont à la dernière phase et n'attendent que d'être conclus. Ce qui indique que toutes les négociations ont eu lieu au préalable. Et à ce propos, il y a lieu de rappeler la déclaration du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid qui avait, en novembre dernier, affirmé que les autorités publiques avaient pris contact avec des laboratoires, des consulats et autres, pour l'acquisition du vaccin contre le coronavirus dès sa disponibilité. Il avait indiqué, également, que son département disposait de tous les dossiers techniques des vaccins en cours de fabrication ou en phase d'expérimentation, afin d'en choisir un. L'Algérie, avait encore ajouté le ministre, n'attendait que les résultats de la troisième phase qu'effectuaient, à ce moment-là, les différents développeurs de vaccins. Il apparaît clairement donc que l'Algérie a mené ses négociations, mais y a-t-il eu des précommandes? C'est là toute la question car le communiqué des services de Abdelaziz Djerad, parle tout de go de «premières livraisons» et cela ne pourrait être le cas, sauf si l'Algérie a réservé sa place en passant commande. Sinon, comment est-ce que le pays pourrait recevoir rapidement son quota de doses de vaccins si la commande n'a été passée que ces deux derniers jours? L'interrogation est légitime puisque tous les laboratoires ont déjà vendu leur production sur au moins toute l'année 2021. Selon les données compilées par l'université nord-américaine Duke, près de 10 milliards de doses ont déjà été réservées dans le monde. L'Europe a déjà précommandé 1,43 milliard de doses de vaccins pour près de 448 millions d'habitants, soit un peu plus de trois doses par Européen. Le Royaume-Uni attend la réception de 355 millions de doses, l'Australie 134,8 millions ou encore l'Inde qui a réservé le plus gros stock en chiffres absolus de 1,6 milliard de doses. Le quota de l'Algérie dans le mécanisme du Covax est certes, assuré et sera livré au courant du premier trimestre 2021, mais pour ce qui est de l'acquisition d'autres quantités, il semble bien que c'est le relationnel qui déterminera cette question. Tout va reposer donc sur la diplomatie algérienne qui doit faire preuve d'ingéniosité auprès de ses alliés.