La nouvelle a secoué la Toile! Trois autres concessionnaires automobiles ont reçu leurs licences provisoires. «Le Comité technique interministériel chargé de l'examen des demandes des opérateurs économiques désirant exercer en tant que concessionnaires automobiles, a donné son aval pour l'octroi de trois nouvelles licences provisoires», a indiqué le ministère de l'Industrie, lundi dernier en fin d'après-midi, dans un communiqué. Ils sont désormais sept à pouvoir aspirer à importer des véhicules neufs. L'annonce du département de Ferhat Aït Ali est vite devenue virale. Sur les réseaux sociaux ou dans la rue, on ne parlait que de ça. Elle a même relégué au second plan le vaccin contre la Covid-19, car elle a surpris plus d'un! Les Algériens ne pensaient pas que d'autres agréments seraient délivrés aussi vite. Surtout que près de 15 jours après l'obtention de leurs autorisations, on ne connaît pas encore l'identité des quatre premiers concessionnaires ni les marques qu'ils vont représenter. Beaucoup de choses ont été dites à ce sujet, mais le mystère demeure entier, ce qui a laissé place à la spéculation, particulièrement du fait que le dossier de l'automobile intéresse au plus haut point les citoyens. Ces derniers se sont retrouvés perdus dans le «brouillard» instauré par le département de l'industrie. Aujourd'hui, au-delà de l'annonce de l'arrivée de trois opérateurs, on sait que les quatre premiers opérateurs ne vont pas se partager, seuls, les 2 milliards de dollars d'importations de véhicules. Un monopole qui donne des cauchemars aux Algériens qui aspirent à une grande concurrence dans le domaine afin de faire baisser les prix et les rendre à un niveau raisonnable. Ce qui pourrait effectivement être le cas vu que le ministère de l'Industrie fait savoir que la délivrance des licences n'est pas encore terminée. 69 dossiers restent toujours à traiter. «L'opération de traitement des dossiers se poursuit jusqu'à examen de tous les dossiers, au nombre de 96, déposés au niveau du ministère de l'Industrie sur un total de 227 préinscriptions sur la plateforme numérique consacrée à cet effet», révèle la même source.

Elle précise, au passage, que la plateforme «reste ouverte pour recevoir d'autres dossiers». Ce qui fait que le nombre de concessionnaires est appelé à augmenter dans les prochaines semaines. Mieux encore, on pourrait même avoir droit à des véhicules «made in bladi».«Le Comité technique chargé de l'examen des dossiers relatifs à l'exercice de l'activité de l'industrie automobile a tranché sur deux nouveaux dossiers, portant le nombre global à trois dossiers sur un total de 18 déposés au niveau du ministère», fait savoir le ministère soulignant que ces dossiers concernent la fabrication de véhicules touristiques et utilitaires. Il ne précise, toutefois, pas si ces trois dossiers ont reçu un avis favorable ou ont été «recalés». Néanmoins, le ministère laisse entendre que les importations de véhicules pourraient intervenir très prochainement, renvoyant la balle des «retards» aux opérateurs.

«Les licences provisoires permettront aux opérateurs bénéficiaires d'engager immédiatement les procédures d'obtention d'agréments définitifs et d'entamer l'importation effective», précise t-il rappelant le décret exécutif

20-227 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire automobile. Si le mystère des concessionnaires demeure entier, ce communiqué lève le voile sur certaines interrogations, ce qui a déjà eu un effet positif sur le marché de l'occasion. Les «spécialistes» ou plutôt les revendeurs ont noté une petite baisse dans la journée d'hier par rapport à la veille. Vivement donc l'arrivée de voitures neuves pour un retour à la normale. C'est le souhait de millions d'Algériens..