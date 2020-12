L'affaire Nihal refait surface à chaque fois que des circonstances similaires sont signalées quelque part. La disparition du jeune Hassani Yanis à Aït Yahia Moussa et sa mort tragique ont remué justement le souvenir de cette petite fille retrouvée morte, quelques jours après sa disparition. Bien que la fin tragique de Nihal ne ressemble pas à celle du jeune Yanis, retrouvé dans un puits, tout près de chez lui au village Ighil Mouhou, il n'en demeure pas moins que le souvenir de la disparition de la fillette a refait surface lors des recherches.

Au sujet de l'affaire Nihal Si Hadj Mohand survenue en juillet 2016, les choses sont restées en l'état, après que l'enquête a été bouclée. Il aura fallu attendre trois années, pour qu'en 2019, la Gendarmerie nationale annonce que l'enquête a été bouclée. C'était le colonel Rachid Harkati qui avait rappelons-le, annoncé la nouvelle de la fin de l'enquête sur l'assassinat de cette fille de quatre ans au village Ath Ali, dans la commune d'Aït Toudert, relevant de la daïra des Ouacifs. Depuis, aucune nouvelle de l'évolution de l'affaire.

Pour rappel, Nihal Si Mohand était, à l'époque de son horrible assassinat, âgée de 4 printemps. Ses parents habitaient la ville d'Oran. En juillet 2016, ils venaient passer des vacances au village Ath Ali dans la région d'Ouacifs et assister au mariage d'un membre de leur famille, Dans une région située à quelque 35 kilomètres au sud-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou. L'on se rappelle encore que la disparition de la jeune fille avait suscité une vive émotion et consternation parmi les villageois qui se sont lancés dans une vaste opération de recherches.

Les services de sécurité, alertés, ont lancé des opérations de recherches dans le périmètre indiqué, en mobilisant de grands moyens humains et matériels. La nouvelle qui est parvenue via les médias dans les recoins de la région en particulier et de l'Algérie en général soulevait des vagues d'interrogations et d'indignation. La disparition d'enfants était l'une des choses effroyables qui n'étaient pas dans les moeurs des populations locales lesquelles, n'ont aucun souvenir de ce genre d'incident dans leur histoire. Il aura fallu quelque 13 jours de mobilisation et de recherches, pour que le procureur de la République annonce sa mort sur la base des restes de son corps découverts par les éléments de la Gendarmerie nationale qui menaient les recherches.

Enfin, notons que face à ce genre de crimes nouveaux dans les moeurs du peuple algérien, le gouvernement a récemment mis au point une batterie de mesures judiciaires via des peines très lourdes à l'encontre des auteurs. Les lois qui viennent d'être votées portent à la hausse les peines d'emprisonnement pour atteindre la perpétuité alors que les ravisseurs sont exclus des mesures de grâce et de réduction de peines. Tout récemment, une affaire du même genre survenue dans la wilaya de Boumerdès, a soulevé une vague d'indignation et de consternation. Il s'agit, pour rappel, de la jeune Chaïma qui a été violée, avant d'être brûlée dans une pompe à essence, à Reghaïa.