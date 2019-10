Le feuilleton Tliba est loin de prendre fin. Le député de Annaba attise toutes les curiosités depuis que son nom a été cité pour une levée d'immunité.

En effet, le milliardaire de l'Est a commencé par refuser de renoncer volontairement à son immunité. Il a ensuite écrit à la presse pour se dire victime d'un complot, fomenté par les enfants de Djamel Ould Abbès, l'ex-secrétaire général du FLN avant de disparaître complètement du radar, le 25 septembre dernier, date à laquelle l'Assemblée populaire nationale s'est prononcée sur le retrait de son immunité. Quelques jours après, une forte rumeur a fait état de la fuite du député FLN vers une destination inconnue. Une autre rumeur est venue la démentir soutenant que Tliba était bien en fuite de la justice, mais toujours sur le sol algérien. A l'étranger ou en Algérie, une seule chose est sûre, Bahaeddine Tliba n'a pas répondu à la convocation de la justice jeudi dernier. Tliba peut-il donc être considéré en fuite? Une deuxième convocation va lui être adressée et c'est à la troisième absence que le juge d'instruction lancera un mandat d'amener contre le député. Si les investigations des services de sécurité vont confirmer que Tliba a bien quitté le territoire national, un mandat d'arrêt international devra alors être lancé contre lui. Selon des sources citées par plusieurs médias, aucune trace du passage du richissime homme d'affaires de Annaba n'est enregistrée au niveau des frontières terrestres ni maritimes et encore moins aériennes. Ce qui veut dire que si Tliba qui ne faisait certes pas objet d'une Istn, a décidé de quitter le pays, il a dû sûrement le faire de manière clandestine. Une façon de procéder, si elle venait à être confirmée, qui renseigne non seulement sur le fait que Tliba a beaucoup à se reprocher, mais aussi sur ces liens obscurs qu'il entretient avec le monde sulfureux de la contrebande aux frontières. Depuis le début de ses ennuis avec la justice, Tliba a commencé à manoeuvrer.

En refusant de renoncer à son immunité, le député cherchait sûrement à gagner du temps. Un temps précieux qui allait lui permettre de trouver la solution miracle pour se sortir du gouffre. Ne pouvant plus compter sur ses appuis et ses connaissances en raison du fait que la majorité des hauts responsables est aujourd'hui en prison et ceux qui ne le sont pas, ne sont plus au coeur du pouvoir, il semblerait que Tliba n'avait d'autre solution que de chercher un compromis. Une hypothèse plausible puisque l'homme a commencé par lâcher petit à petit des révélations. Une façon de laisser entendre que s'il venait à «couler», il ne sera pas seul. Il a alors accusé de chantage les enfants de Djamel Ould Abbès, qui se trouve actuellement ainsi que ses deux fils, en prison. Un des fils de Ould Abbès est accusé dans une affaire de vente des postes d'élus dans les listes FLN des législatives de 2017 où le nom de Tliba a été cité. Ce dernier avait affirmé avoir fait objet de chantage et avoir déposé plainte, mais que l'affaire a fini par être étouffée. Une accusation à peine voilée contre l'ex-ministre de la Justice, Tayeb Louh qui se trouve également en détention préventive pour un autre dossier de corruption.

Dans ces révélations, Tliba n'a cité que des personnes déjà en détention. Que cherchait-il à faire? Créer la confusion et semer le doute. Une tentative qui, vraisemblablement, a échoué puisqu'en fin de compte, Tliba est aujourd'hui en fuite. Le député a donc fait fausse route car l'ère des compromis est bien révolue et rien n'arrêtera plus la procédure enclenchée en justice.