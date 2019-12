La campagne électorale de Abdelmadjid Tebboune tourne au fiasco! À 10 jours du scrutin, il vient de perdre son comité de soutien après ses deux directeurs de campagne. En effet, le président du comité national de soutien au candidat indépendant, Abdelmadjid Tebboune, a quitté le navire pour rejoindre un autre candidat, à savoir Azzedine Mihoubi. Une véritable déconvenue pour l’ex-Premier ministre, surtout que cette annonce a été faite dans un communiqué avec la griffe de son…comité de soutien. «Moi en tant que président de la commission nationale de soutien au candidat Tebboune j’annonce mon soutien au candidat Mihoubi», à écrit Slimane Kerrouche, considéré comme l’un des piliers de la campagne de l’ex-ministre de l’Habitat. «J’appelle tous ceux qui ont mis toute leur confiance en ma personne, ainsi que tous les bureaux régionaux de la commission à soutenir Azzedine Mihoubi», a ajouté l’élu FLN à l’APW de Tizi Ouzou. Il lance également un appel aux Algériens d’aller voter pour le candidat RND. Le président de la commission nationale de soutien au candidat Tebboune justifie cette décision par «les entraves rencontrées depuis qu’il est à la tête de cette commission ne permettant pas d’atteindre les objectifs tracés afin de sortir le pays de la crise». On est face à un véritable naufrage, de celui qui était considéré comme l’un des grands favoris pour la course vers le palais d’El Mouradia.

Mais dès le 17 novembre, date du début de cette campagne, les problèmes ont commencé. Abdellah Baàli, son directeur de campagne, a jeté l’éponge à la surprise générale. L’architecte de sa stratégie électorale l’abandonne en cours de route, le mettant dans l’embarras le plus total. Il faut dire que le diplomate chevronné était le cerveau de sa bataille électorale. Cette défection a contraint Tebboune à retarder d’une journée le début de sa campagne, nommant au pied levé son ex-directeur de cabinet à l’Habitat et au Premier ministère, Mohamed Amine Messaïd. Celui-ci n’aura tenu qu’une petite semaine puisqu’il aurait été hospitalisé suite à un malaise, laissant Tebboune sans véritable chef d’orchestre. Ce qui a fait que ce qui devait être un marathon s’est transformé en…vacances ! Alors que ses concurrents ont sillonné les quatre coins du pays, avec jusqu’à trois meetings par jour, lui s’est contenté d’un seul qui ne dépasse pas la demi- heure, dans les meilleurs des cas. Pis encore, il est le prétendant à El Mouradia qui s’est offert le plus d’ « off ». Au total, 6 jours de pause sur 14 jours de campagne ! À tout cela, il faut ajouter une communication des plus défaillantes, à l’image de la « grande » rencontre de, samedi dernier, au niveau de son quartier général à Tixeraïne (Alger). Elle devait être une démonstration de force en présentant aux médias les partis qui le soutiennent. Elle a tourné au ridicule avec un carnaval d’intermittents de la politique.

La réunion du grenier de la villa de Tixeraïne, dont le principal intéressé a brillé par son absence, semble l’avoir enfoncé encore plus. D’ailleurs, on sent une certaine résilience chez ce candidat. Sinon comment expliquer ses multiples absences, notamment lors de son temps de passage dans les médias lourds où il délègue ses adjoints ? Dimanche dernier sur la Radio nationale Chaîne 3 dans l’émission Spéciale élection où il a été représenté par l’un de ses conseillers. Pourtant, ce rendez-vous radiophonique diffusé à une heure de grande affluence aurait été une tribune pour sauver les meubles.

Mais Tebboune a opté pour le minimum syndical. Craint-il de se noyer encore plus ? Il ne reste que quelques jours pour la fin de son cauchemar…