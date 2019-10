Comme sorti de la terre, le Hirak algérien a surpris le monde un 22 février 2019. Ce mouvement a vu le peuple algérien dans pratiquement toutes ses composantes sortir pour manifester dans les rues, pour crier son ras-le-bol sur la situation que vit le pays depuis des décennies. Des marches populaires se sont généralisées à travers le territoire et ont été à partir de ce jour, une date historique. Comment ont-elles pu se produire ? Comment arrivent-elles à se reproduire chaque vendredi depuis des mois ? C’est sur un simple appel des réseaux sociaux que le peuple algérien a étalé au grand jour sa force. à travers Facebook, les Algériens n’ont pas fait que discuter, ils ont réussi à se convaincre mutuellement que «l’union fait la force» d’où a surgi cette volonté collective massive et inattendue qui a changé le cours de l’histoire de l’Algérie. La contestation en Algérie est donc née sur les réseaux sociaux. Précisément à travers les 21 millions de comptes facebook qui existent dans le pays. Le site fondé par Mark Zuckerberg a été principalement utilisé pour mener la fronde. Mais pas seulement, les Algériens ont eu recours à d’autres sites car il ne faut pas oublier que dans le pays, l’usage d’Internet est largement répandu avec 35 millions d’abonnés dont 90% avec des connexions via mobile. Il faut reconnaître donc que la révolution pacifique en Algérie a le mérite de démontrer le rôle important d’Internet qui constitue aujourd’hui, un réseau de communication et d’information incontournable. Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp …) tiennent une place très importante dans la société et se sont imposés dans la cristallisation du mouvement de protestation en Algérie. Ils ont permis aux citoyens de contourner les médias traditionnels, réduits au silence par l’ex-régime en place. Le Hirak algérien a donc eu ses médias alternatifs et ses images. Après chaque manifestation, des comptes-rendus continuent d’être diffusés et partagés par des centaines de milliers d’internautes. Mais pas seulement. Comme sur les réseaux sociaux, il n’y a pas que de l’information qui circule, mais aussi les fake news qui permettent la manipulation ou même la déstabilisation, le Hirak s’est auto-pourvu de lanceurs d’alerte dont le rôle principal a été de débusquer les fausses informations diffusées par les meneurs de la contre-révolution. De là est née la guerre électronique et les Algériens font face, depuis, à une véritable campagne de désinformation, manipulation, déformation des réalités, opération de dénigrement et mensonges. Des icônes historiques n’y ont d’ailleurs pas échappé ! Mais malgré ce revers de la médaille, le rôle des nouvelles technologies reste positif. L’existence d’Internet et des réseaux sociaux a permis au peuple de retrouver sa vitalité, de reprendre son destin en main et d’agir pour un avenir meilleur. Elle lui a permis de reprendre confiance et de montrer au monde entier sa force de mobilisation. C’est grâce à Facebook, très répandu en Algérie, que les Algériens ont réussi à mener leur révolution, à déchoir un président et mettre des dizaines de hauts responsables et hommes d’affaires véreux derrière les barreaux.