Dans son édition d’hier, le New York Times a mis en exergue la responsabilité du Maroc dans l’intensification des tensions dans la région, en lançant une opération militaire dans une bande tampon contrôlée par l’ONU au Sahara occidental. Pour le New York Times cette agression est « une menace pour le cessez-le-feu signé depuis près de trois décennies». Le New York Times a rappelé que le Conseil de sécurité avait prorogé le mandat de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum d’autodétermination au Sahara occidental (Minurso) jusqu’en octobre 2021. Le référendum d’autodétermination «ne s’est pas encore concrétisé», poursuit le journal. Les négociations entre les deux parties (Le Front Polisario et le Maroc) sont au point mort depuis que l’envoyé personnel de l’ONU, l’ancien président allemand Horst Köhler a démissionné l’année dernière pour des raisons de santé, rappelle le journal.