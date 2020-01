Libération provisoire de 76 prisonniers, le 2 janvier dernier, parmi eux le commandant de la Wilaya IV historique, Lakhdar Bouregaâ et puis plus rien. L’opinion publique ne connaît plus le nombre de manifestants qui croupissent encore en prison. à ce propos, le Comité national pour la libération des détenus (Cnld), appelle la justice et la police à rendre publique la liste et le nombre exact des détenus liés au Hirak à travers le territoire national. Des figures du mouvement, à l’image de Karim Tabbou, Fodil Boumala, Samir Benlarbi, Abdelwahab Fersaoui, demeurent toujours en prison. Le procès de Samir Benlarbi est programmé pour le lundi 27 janvier au tribunal de Bir Mourad Rais. La cour d’Alger a rejetté, ce jeudi, la demande de libération provisoire de Fersaoui Abdelouaheb, président du RAJ. Présentement, plusieurs manifestants, interpellés lors de la 48ème manifestation du Hirak de ce vendredi, seront présentés, aujourd’hui, devant le procureur du tribunal de Sidi M’hamed. Cela intervient dans un contexte où l’on attendait davantage de signaux d’apaisement. Mais, force et de constater que les interpellations se poursuivent. L’association Rassemblement Action Jeunesse(RAJ) qui avait annoncé avant-hier l’interpellation de plusieurs de ses militants dont Kamel Nemmiche, ainsi qu’un militant du PST, Samir Larabi, a annoncé la libération du militant, Hakim Addad, ex-détenu, et le placement en garde à vue de Mokrane Laouchdi à Alger. Le rédacteur en chef du journal Provençal, Mustapha Bendjama, comparaît aujourd’hui 19 janvier, pour la quatrième fois devant le tribunal de Annaba L’activiste, Ait Ouarab Ahcene, qui a été arrêté hier à Alger et placé en garde à vue au commissarait de Cavaignac (Alger-Centre), sera présenté, aujourd’hui , devant le procureur du tribunal de Sidi M’hamed.

Le procès en appel des ex-détenus relaxés le mercredi 13 novembre par le tribunal de Bainem (Bab El Oued) est programmé pour le mercredi 22 janvier à la cour d’Alger (Ruisseau). Il s’agit de Boudjemil Mohamed, Ali Ider, Akbi Akli, Hamza Karoun et Ali Lekehal. Quelques 15 manifestants placés en garde à vue au commissariat de Cavaignac seront présentés aujourd’hui devant le procureur du tribunal de Sidi M’hamed, d’après le Cnld. Ils ont été arrêtés le vendredi 21 juin pour port du drapeau amazigh, relaxés le 13 novembre et le procureur du tribunal de Bainem a fait appel. Il s’agit de Hakim Mouhoubi (Hakim Tiroual) et Reda Bouarissa (ex-détenus relâchés le 2 janvier), Amine Ben Said, Farid Boughida, Kamel Nemiche, Mokrane Laouchdi, Mustapha Atoui (président de l’ANLC), Zoheir Kaddam, Djamel Sellami, Docteur Djamel Eddine Oulmane, Missoum Zerrouk, Yacine Benmessaoud, Bilal Khouache, Said Belkaid. Par ailleurs, le militant des droits de l’homme, membre de la Laddh de Médéa, Rafik Diaf,

a été placé en garde à vue depuis hier, en attendant sa présentation prochainement devant le procureur. Il est actuellement maintenu au commissariat d’El Azizia (Medea).