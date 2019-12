Le nouveau président de la République entamera son mandat sur un constat assez peu reluisant au plan politique. La classe partisane, totalement discrédité, n’a pas réussi à marquer de son empreinte l’élection présidentielle. Les quatre formations qui ont concouru ont rassemblé en tout et pour tout un peu plus de 3,6 millions de voix sur un total de 9,6 millions de suffrages exprimés, dans un fichier électoral qui comptabilise plus de 24 millions d’électeurs. Les 4,9 millions d’électeurs qui ont voté pour Tebboune ne l’ont pas fait sur conseil de formations politiques, en ce sens que les partis ayant soutenu le candidat-vainqueur de la présidentielle étaient totalement inconnus. Indépendamment des raisons de l’échec consommé de la classe politique que les chiffres consolidés par le Conseil constitutionnelle ont bien mis en évidence, il est clair que les partis ne peuvent prétendre détenir les clés de la solution à la crise que traverse le pays.

Le dilemme du nouveau président consiste justement à combler le vide sidéral de représentativité de la société pour engager un véritable dialogue où toutes les sensibilités puissent s’exprimer. Or, il est clair que plus d’une dizaine de millions d’Algériens disent ne pas se reconnaître dans l’une ou l’autre tendance politique actuellement actives sur le terrain. Le casse-tête est donc de trouver des relais suffisamment représentatifs pour nouer un dialogue profond et sincère avec les Algériens. Les syndicats qui sont presque pléthoriques dans les secteurs de la fonction publique peuvent jouer ce rôle, mais très approximativement faut-il le souligner. Et pour cause, le taux de travailleurs syndiqués en Algérie ne dépasse guère les 3 %. C’est dire qu’à l’image de la scène politique, le paysage syndical n’est pas aussi fourni qu’on ne le pense.

L’autre relais considéré comme important dans toute action publique est le mouvement associatif. Or, là aussi les Algériens n’accordent pas beaucoup d’importance aux associations. La préférence des jeunes et moins jeunes va vers les collectifs «volatiles» essentiellement portés sur l’action sociale. Ce sont ces collectifs qui, au début du Mouvement populaire, ont organisé spontanément la foule, pour éviter le contact avec les services de sécurité, nettoyer les rues après les manifestations, organiser un service de soins d’urgence… etc.

L’appel du président de la République s’adresse à tout ce beau monde. Et il faut dire qu’en l’état, il n’est pas évident de sortir une délégation ou quoi que ce soit. Il reste que c’est cette nébuleuse de partis, d’associations, de collectifs jeunes et de citoyens lambdas qui forme la masse des marcheurs. Certains slogans et autres «petites piques» à l’endroit du pouvoir sont injectés par des officines qui savent bien ce qu’elles font. Celles-là sont, bien entendu, exclues du dialogue, car ne représentant aucunement les Algériens. D’ailleurs, ces derniers savent les repérer pour les disqualifier, à travers «la sourde oreille» que réserve le peuple à certains mots d’ordre. La participation, significative à la présidentielle, compte tenu du contexte, est d’abord une réponse à ces officines.

Il reste une question essentielle que le président de la République devra résoudre. Il s’agit de trouver d’une manière ou d’une autre des interlocuteurs parmi ce magma d’Algériens qui, de son côté, attend avec une pointe d’impatience le premier geste du chef de l’Etat. Il va sans dire que chacun fera sa propre interprétation de l’action présidentielle et les chances d’un chahut ne sont pas exclues, avec le risque que les officines parasitent le message de Abdelmadjid Tebboune.

C’est dire que le chemin vers le dialogue n’est pas si aisé que cela et son succès tient essentiellement dans la capacité des Algériens à reconnaître l’intérêt de la nation, dans la multitude de discours, dont il sera le destinataire dans les toutes prochaines semaines. Cela pour dire qu’il y aura bel et bien un dialogue, mais que celui-ci sera soumis à de fortes tensions de la part de milieux hostiles à la stabilité de l’Algérie. Il faudra donc compter sur la sagesse et le génie populaire pour trouver le bon consensus.