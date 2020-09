Comment créer une dynamique économique dans les zones d'ombre? C'est le dilemme auquel fait face le gouvernement. Alors que le pays est frappé de plein fouet par une crise économique, les Hautes autorités du pays se sont engagées à créer de la richesse dans ces zones oubliées. La solution pourrait se résumer en trois lettres: PMI. En effet, l'Exécutif semble vouloir créer de la richesse en encourageant la mise en place d'un tissu de microentreprises.

C'est dans ce sens qu'une campagne nationale pour déceler les opportunités et besoins des zones d'ombre à travers le pays a été lancée pour la création de microentreprises permettant de diversifier l'économie nationale. Lancée le 9 septembre en cours, cette campagne vise à déceler les opportunités et besoins des zones d'ombre à travers le pays pour leur exploitation, par les habitants de ces régions, avec la création de microentreprises à même de booster le développement. L'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (Ansej) et ses annexes à travers toutes les wilayas ont été chargées des missions de sorties sur terrain dans les zones d'ombre, ajoute-t-on de même source.

Le ministère délégué a appelé l'ensemble des médias à assurer la couverture de cette campagne pour faire parvenir l'information à tous les citoyens concernés à travers les wilayas. La semaine dernière, plusieurs caravanes de sensibilisation avaient pris le départ pour sillonner les zones d'ombre à travers les wilayas afin d'exhorter les jeunes et renforcer leurs connaissances pour leur permettre de créer des

microentreprises et ce avec la participation de cadres d'organismes locaux y afférents. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations liées à l'atelier des zones d'ombre issu des travaux de la dernière réunion gouvernement-walis, où un intérêt particulier a été accordé à cet aspect en appelant à organiser des caravanes de sensibilisation avec la participation de tous les organismes y afférents pour encourager les habitants des zones d'ombre à créer des microentreprises.

Dans un autre registre, la wilaya de Biskra a, elle, opté pour une autre stratégie afin de développer ces fameuses zones d'ombre. Pas moins de 5 milliards de dinars ont été consacrés à des projets de développement au profit des populations des zones d'ombre de ladite wilaya. La même source a précisé, à ce propos, que lors de la visite d'inspection effectuée, lundi dernier, par le wali, Abdellah Abi Nouar, aux projets de développement dans les communes de Oumache, Ourlal, M'lili, Mekhadma et Lioua, il a été décidé de consacrer les sommes allouées à la réalisation des projets «prioritaires» pour les habitants de ces régions déshéritées.

À ce titre, 37% du montant seront accordés au désenclavement de ces régions, 26% pour le raccordement des foyers aux réseaux d'électricité et de gaz naturel, tandis que le reste sera consacré à la réalisation des projets relatifs à l'alimentation en eau potable, à l'assainissement ainsi qu'à la réalisation de structures relevant du secteur éducatif. Selon la même source, sur les 333 opérations programmées au profit de la population des zones d'ombre de la wilaya de Biskra, 166 ont bénéficié d'un financement, en attendant de débloquer les enveloppes nécessaires au financement du reste des projets.