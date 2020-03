Un air de 22 février souffle sur le pays depuis quelques jours. La pandémie de coronavirus a réveillé cette union et ce sentiment de solidarité que l'on avait vu au lendemain de la révolution du Sourire.

En effet, les belles initiatives sont en train de se propager plus vite que le virus. On a bien évidemment vu à travers les quatre coins du pays, ces jeunes qui écument rues et quartiers pour sensibiliser les citoyens sur les dangers du Covid- 19. Il y a aussi ces groupes qui se sont rassemblés dans différents quartiers pour les nettoyer et les désinfecter. D'autres se sont organisés à travers les réseaux sociaux pour apporter aide et soutien à leur prochain, à l'image de la page «Section logistique solidarité Alger coronavirus». On a également vu ces jeunes de Skikda fabriquer des masques de fortune, qu'ils distribuent gratuitement dans la rue. Ce jeune tailleur qui confectionnait dans son modeste atelier des centaines de masques, a fait le buzz, tout autant que les habitants de Bordj Bou-Arréridj où le service d'isolement de l'hôpital a connu un véritable «lifting». Ils ont travaillé d'arrache-pied ces trois derniers jours, pour le nettoyer, le repeindre et changer le mobilier. Ils l'ont complètement transformé.

Une initiative qui a fait des émules, puisque l'initiative a été reprise dans plusieurs autres régions du pays. Dans le même registre, l'émission de solidarité «El Yed fel Yed», qui est diffusée sur la chaîne privée El Djazaïria One, a décidé de s'adapter à la conjoncture. À Aïn Defla, existe un hôpital abandonné depuis la décennie noire. Il a été saccagé par les groupes terroristes.

Les producteurs se sont fixé comme le défi de le réhabiliter et de l'équiper en quelques jours, avec l'aide des citoyens. À Tizi Ouzou et Sétif, les étudiants des Facultés de médecine et pharmacie se sont lancés dans la fabrication de gel hydroalcoolique. Devant la forte pression qui s'est exercée sur ces désinfectants, ils se sont mobilisés pour en produire eux-mêmes et les distribuer gratuitement à ceux qui n'en trouvent pas. Ils mettent ainsi leur savoir au service de la communauté. De grands hôtels se sont aussi mis au service des Algériens pour les aider à passer cette terrible phase. Ainsi, le groupe hôtelier AZ a annoncé qu'il mettait à la disposition des autorités sanitaires ses établissements afin d'en faire des lieux d'isolement pour les malades. À Aïn Témouchent, Abbès Maâchou, un jeune spécialisé dans la vente et la distribution en gros des produits laitiers, boissons et couches de bébés a ouvert ses entrepôts aux citoyens afin qu'ils puissent faire leurs courses sans être victimes des spéculateurs. «En cas de confinement, je m'engage à ne prendre aucun centime de bénéfice sur ces produits, et les pauvres pourront se ravitailler gratuitement», a-t-il écrit sur sa page personnelle facebook ainsi que sur plusieurs groupes populaires du même réseau social. Un geste fort de générosité qui a été grandement apprécié par les citoyens qui ont tenu à le féliciter. À cela, il faut ajouter ces anonymes ou petits commerçants qui ont fait preuve de civisme qui permet de freiner la propagation de la maladie. On a vu ce monsieur qui a mis des lingettes, un gel désinfectant et une petite poubelle dans un ascenseur afin que les utilisateurs puissent se nettoyer les mains.

Il y a ce quinquagénaire qui a distribué des gels hydroalcooliques dans des commerces, leur demandant de pousser leurs clients à les utiliser lors de leur passage au magasin, ou encore cette supérette à Rouiba, qui a désigné une personne à la porte afin de «filtrer» les entrées: pas plus de trois personnes à la fois, tout en demandant aux gens de respecter la distance de sécurité. Bref, c'est le nouveau Hirak des Algériens...