Le maire de Kadiria, Me. Abdenour Khitter contre qui la justice a requis deux années de prison ferme dans une affaire d’attribution d’un marché public d’une manière illicite et abusive, a été remplacé dimanche dernier par Hamid Haddad, un élu sur la liste FLN. Après plus de six mois de blocage et se référant à la loi, le wali, et en conformité avec l’article 43 du Code communal a pris une mesure conservatoire contre le président de l’APC. L’élection du second de la liste de l’ex-parti unique, celui du maire déchu aussi, s’est déroulée en application de l’article 74 du code communal. Pour la précision, nous avons plusieurs fois rapporté la situation qui prévalait à la commune, suite au refus des membres de l’exécutif élu de travailler avec le maire, accusé d’abuser de son pouvoir et de travailler sans concertation avec ses pairs. Selon des indiscrétions, l’affaire qui aura fait déborder le vase est celle de l’attribution d’une pépinière, sans recourir au Code des marchés publics. Les opposants n’ont alors pas hésité à dénoncer et à mettre en œuvre leur plan pour récuser l’autorité du président de l’A.P.C. Le bras de fer qui s’en suivra, et ce n’est un secret pour personne, pénalisera les citoyens qui voient leur cadre de vie se dégrader de jour en jour. En attendant le prononcé du verdict définitif, des partisans du P/APC déchu ont essayé d’obstruer le passage vers le siège lors de la cérémonie d’investiture de son successeur. L’intervention des éléments de la sûreté a mis fin au mouvement. Les responsables font appel au bon sens de tout un chacun, les élus se doivent de mettre l’intérêt du citoyen et à travers lui, de la ville, au-dessus de leur vision collective.