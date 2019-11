Moult questions se posent sur les dessous d’un amendement, pour ne pas dire changement au sein de l’exécutif du conseil municipal de Annaba. Situation également à l’origine d’une véritable agitation dans ce conseil majoritairement d’obédience FLN. Les échos de certaines indiscrétions font état d’une liste de noms susceptibles d’être écartés et remplacés par d’au-

tres. Selon la source qui a filtré l’information, la décision prise par le président de l’Assemblée populaire communale de Annaba, sera annoncée ce dimanche par Taher Merabeti, le nouveau locataire de l’Hôtel de ville de Annaba. Par ailleurs, si certaines sources parlent d’une démarche devant apporter un nouveau souffle pour booster le développement du chef-lieu de la commune, en raison de l’échec de certains membres de l’exécutif dans leurs missions, d’autres évoquent l’opportunisme et l’affairisme caractérisant la réputation de certains. Mais les non-dits de la décision du président du conseil municipal de la ville de Annaba, ont laissé filtrer des échos ayant trait au pourrissement, notamment dans certaines commissions. Ces mêmes sources ont qualifié de cadeau empoisonnée, la désignation de Taher Merabeti, à la tête de l’APC de Annaba. Car nous dit-on, il a hérité de son prédécesseur Farid Merabet, une situation aussi chaotique que catastrophique. L’ex-maire de Annaba, a, convient-il de le rappeler, démissionné de son poste après avoir été le sujet médiatique concernant des faits qui auraient trait à la corruption. Or et jusqu’à la mise sous presse, l’ex-P/APC de la commune de Annaba, n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire. Par ailleurs et selon les informations fournies par une source interne au conseil municipal de Annaba, le nouveau maire, un aguerri des affaires communales, a imprégné sa décision, par le fait «de l’échec de certains membres de l’exécutif, dans l’accomplissement des tâches qui leur ont été conférées».