Le service de chirurgie générale du CHU de Béjaïa a bénéficié d’une colonne de chimio hyperthermie intra-péritonéale(Chip). C’est ce qu’a annoncé le professeur Berkane chef du service chirurgie générale, qui intervenait sur les ondes de radio Soummam. Au même moment, un autre responsable s’insurgeait contre les manquements de certaines cliniques privées dans l’accomplissement et le respect du programme de garde.

Deux situations paradoxales qui caractérisent le CHU de Bejaia, qui attend toujours la lancement de son infrastructure, maintenant son activité au niveau de différentes structures des anciens hôpitaux Khellil Amrane et Frantz Fanon.

Le CHU de Béjaïa est le second au niveau national à bénéficier de cet équipement après celui de Batna.

La Chip ou Chimiothérapie hyper-thermique intra-péritonéale consiste à «baigner» toutes les surfaces des organes et les différentes parois présentes dans l’abdomen dans un produit de chimiothérapie diluée dans du soluté. Différentes molécules ayant fait leurs preuves en intraveineux sont utilisées, comme l’oxaliplatine, le cisplatine, l’irinotecan, la mitomycine…, explique-t-«on non sans rappeler qu’il existe deux grandes techniques pour réaliser ce traitement, en fonction des centres.

Une à ventre fermé et une autre à ventre ouvert. Elles sont toutes les deux utilisées depuis longtemps».

Ce nouveau système par l’hyperthermie consiste à obtenir une température comprise entre 42° et 43° dans la cavité abdominale. Elle permet de détruire les cellules tumorales par action directe, d’augmenter la pénétration de la chimiothérapie dans les tissus et de potentialiser son effet. Ceci pour le bon côté. Pour le reste, tout ne va pas à merveille. Dans la nuit de dimanche à lundi, les patients de l’hôpital ont été privés de la couverture en imagerie.

Le surveillant général de garde était dépassé. Certains radiologues n’assuraient pas leur garde, du moins dans les conditions requises. Conséquemment, les malades sont livrés à eux-mêmes entre 18 h et 8 h du matin sans couverture d’imagerie malgré plusieurs rapports adressés à la direction de la santé publique.

Doté de deux scanners, l’équipe de la radiologie du CHU de Béjaïa s’est appuyé par une convention avec les cliniques privées de la wilaya pour assurer une couverture de radiologie en permanence.

Tour à tour, le CHU et les cliniques assurent des gardes selon un programme préétabli d’un commun accord. Mais parfois certaines cliniques font défaut, induisant une perturbation assez conséquente sur la prise en charge des malades.