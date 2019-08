Au cours de la cérémonie d’installation qui s’est déroulée à la cour de Annaba, en présence des autorités locales civiles et militaires de la wilaya, l’inspecteur général auprès du ministère de la Justice, représentant Belkacem Zeghmati, a souligné que ces nouvelles nominations «s’inscrivent dans le cadre d’un mouvement décidé par le chef de l’état afin de donner au secteur de la justice une nouvelle dynamique qui répond aux exigences de cette mission sensible, notamment durant cette période».

Dans son allocution de lecture de la lettre du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelkader Hamdène a indiqué entre autres, que les deux nouveaux responsables qui ont occupé divers postes dans le secteur de la justice ont «brillé par leur compétence et leur sérieux dans l’accomplissement de leurs tâches», ajoutant que « la lutte contre la corruption et la récupération des fonds détournés figurent parmi les priorités du mouvement opéré dans le secteur de la justice».

Ces nominations ont également pour objectifs, de promouvoir les responsabilités et les compétences des magistrats.

Cela s’inscrit également dans le cadre de la lutte contre la corruption, mais surtout pour la récupération des fonds de l’état bradés.

En effet, l’orateur a souligné que ce mouvement, opéré par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, vise en premier lieu à créer une justice citoyenne, moderne, mais surtout «réinstaurer la confiance entre la justice et la société et permettre à ce secteur sensible de se moderniser pour jouer pleinement son rôle».

Ces facteurs, entre autres, ont le rôle d’harmoniser le travail de la justice, avec tous les secteurs de l’état, ce fut là, le fin mot concluant du représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati.