Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a installé officiellement, hier, le nouveau wali de Constantine, Sassi Ahmed Abdelhafid, en remplacement de l’ex-wali Adelsamia Saidoune, ce dernier étant muté à Mostaganem.

Le nouveau wali de la ville des Ponts s’est dit prêt à aller de l’avant avec l’aide de tous estimant sa nouvelle mission comme un défi à relever pour répondre aux attentes de la population et un devoir d’être à la hauteur de la confiance placée en lui par le président de la République. Il déclare : « Je remercie vivement le président de la République pour sa confiance en me portant à la tête de la wilaya de Constantine, une ville tenant le 3e rang dans le pays.

Ma mission est importante et ne pourra être accomplie cependant de manière efficace qu’avec votre soutien ». Le nouveau chef de l’exécutif faisait allusion à la société civile, aux commis de l’Etat et notamment aux élus. Pour lui un climat de fraternité complètera un travail sérieux et minutieux .