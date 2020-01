Le nouveau wali de Bouira a pris ses fonctions, hier, après une cérémonie à laquelle ont assisté les membres de la commission de sécurité de l’organisation nationale des moudjahidine, les élus nationaux et locaux, les directeurs de l’exécutif, ainsi que les membres de la société civile. Le premier à prendre la parole, le président, de l’APW a rendu un hommage au wali précédent, Mustapha Limani, nouvellement nommé à la tête de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Les présents ont tenu à rendre un hommage particulier à ce cadre de l’Etat qui aura marqué les esprits par sa modestie, son sens du devoir et son abnégation. Lors de sa prise de parole il leur rendra la monnaie en remerciant Bouira, ses cadres, ses habitants pour leur soutien tout au long de ces deux années et demie passées ici. le troisième intervenant sera le nouveau wali, Lakhal Ayat Abdeslam. Il exprimera sa ferme intention de travailler d’arrache-pied pour le développement de la wilaya.