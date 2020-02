Une semaine après son installation, le nouveau président de l’Assemblée populaire communale de Béjaïa a procédé, hier, à l’installation de son exécutif. Une nouvelle coalition FFS-FLN dirigera désormais les affaires de la commune du chef-lieu de la wilaya. En attendant l’élection des présidents de commissions, le nouvel exécutif communal de l’APC de Béjaïa est connu depuis hier. Il s’agit de Djamel Tiab (FLN) qui est propulsé au poste de vice-président chargé de l’économie, des finances et de la valorisation du patrimoine. Seghir Saci (FLN) garde le poste de vice-président chargé de la santé publique, de l’environnement et des espaces verts. Aïssat Yekhlef (FFS) est chargé de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Quant à Lydia Kaïdi (FFS), elle devient la nouvelle vice-présidente chargée de l’action sociale, de l’éducation et de la gestion participative. Saïda Hama (FFS) hérite de la vice-présidence chargée de la jeunesse, des sports, de la culture et des événements, Hassène Merzouk (FLN) dirigera la vice-présidence chargée du tourisme, artisanat, hydraulique, agriculture et pêche. Encore une fois, le FFS, qui détient une majorité relative dans cette assemblée, à la faveur du dernier scrutin des locales, avec 11 sièges, s’est appuyé sur le FLN, avec neuf élus, pour présider aux destinées de la commune de Béjaïa. Une commune qui s’est singularisée, ces dernières années par une situation chaotique, notamment sur le plan de l’hygiène, partie la plus visible pour le commun des mortels. Les affaires de corruption et de dilapidation de deniers publics sont venues s’ajouter à ce tableau déjà très sombre. Abdenour Tafoukth a été désigné, la semaine dernière, en sa qualité de second sur la liste du FFS, en remplacement de l’ex-président, suspendu par le wali de Béjaïa, suite à ses démêlés avec la justice, qui l’a placé sous contrôle judiciaire.