Malgré le faible taux de participation (24,44%), ils sont toutefois 167 994 électeurs, soit 72.07% qui ont dit «Oui» au projet portant sur l'amendement de la Constitution contre 65 163 votants, soit 27.93%, des votants qui se sont exprimés contre le document proposé par le président de la République. Tel est le résultat du scrutin référendaire tenu dimanche dernier, en attendant sa validation par le Conseil constitutionnel. Selon les spécialistes, ce chiffre est jugé très bas, comparativement aux élections des années précédentes. Et pour cause, plusieurs facteurs se sont combinés simultanément, dont le dénominateur commun est, en plus de la démotivation totale et le renoncement des électeurs, le manque flagrant de la confiance, relevée chez les électeurs; ces derniers sont, selon des spécialistes, convaincus que les joutes qui se sont déroulées précédemment ont été marquées par la fraude ambiante. «Plus jamais de place à la fraude», dira le professeur Habib Tiliouine, membre de la délégation d'Oran de l'Autorité nationale indépendante des élections, ce dernier ajoutant que «la nouvelle ère qui arrive, s'ouvre sur la crédibilité et du vote et de ses résultats».

L'absentéisme est d'autant plus important qu'«attirer le votant» constitue l'une des priorités se présentant dans cette wilaya, dont les électeurs ceux qui croient sont peu nombreux». «Le citoyen doit y croire», dira le professeur Tiliouine avançant, tout en citant comme référence le nombre important des observateurs qui ont suivi et supervisé de près toute l'opération, ces derniers, explique le professeur Tiliouine, «n'ayant relevé aucune anomalie». Phénoménale cette chute libre qu'ont connu les chiffres du taux de participation, celui-ci oscillait habituellement entre 35 et 45%, avant qu'il ne dégringole librement et atteindre le plus bas niveau dans une wilaya qui compte plus d'un million d'électeurs inscrits. «Ce vote n'est pas une compétition à laquelle prennent part plusieurs candidats», a expliqué le professeur Habib Tiliouine, ajoutant que «l'abstentionnisme est un phénomène international, y compris dans les plus grandes démocraties du monde». Et d'ajouter avoir relevé un autre phénomène qui mérite une étude psychologique et psychosociologique. Il s'agit, selon la même source, des «zones chaudes», où les électeurs ont toujours voté, ces derniers sont très souvent constitués de votants des zones rurales.

Les électeurs des «zones froides» sont, explique la même source, très souvent établis dans les zones urbaines, connues pour leur abstentionnisme.