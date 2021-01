Le procureur de la République près le tribunal a convoqué avant-hier, le président-directeur général du complexe avicole de Skikda, à l'issue de la découverte de 26,20 tonnes de poulet avariées à Skikda et Annaba, apprend-on de source juridique. Au motif de la convocation, l'enquête ouverte par les instances juridiques à l'issue de la découverte du bureau de la santé animale de la wilaya Skikda, lors d'un contrôle routinier, opéré dans les abattoirs de l'Est, unité de Hamadi Krouma, de Skikda, a expliqué la même source. Le contrôle de cette unité a fait état de la découverte dans les entrepôts du complexe, de 26,20 tonnes de poulet congelé, avec une date de péremption expirée nous ajoute-t-on. Les analyses des prélèvements d'échantillons effectuées par le bureau de la santé animale, ont révélé l'atteinte du poulet de chair congelé, par la salmonelle, a précisé notre source. Cette maladie est causée par une bactérie qui vit dans les intestins du poulet et est transmissible à l'homme, nous explique-t-on. Aussitôt, le ministère de l'Agriculture et les ser-vices du commerce ont été avisés par la direction de l'agriculture de la wilaya de Skikda. Une commission d'inspection a été dépêchée par les services du commerce, au complexe avicole de Skikda, pour s'enquérir de ce qui semble être un vrai scandale. Le rapport de l'enquête a fait état, non seulement de la présence de la salmonelle dans les 26,20 t de poulet congelé, mais aussi sa propagation dans 4 autres tonnes de poulet, a détaillé notre source. La totalité de ces viandes blanches impropres à la consommation, a été détruite, pendant que le dossier de ce scandale a, aussitôt été orienté vers les instances de la justice de la wilaya de Skikda. Les enquêtes vétérinaires et laboratoires ont également, abouti à la découverte à l'unité d'Annaba, de 20t de poulet impropre à la consommation, en raison de la même maladie, la salmonelle en l'occurrence. Selon notre source et sous toutes réserves, ces tonnes de poulet de chair contaminées et congelées dans les entrepôts de cette unité, étaient peut-être, destinées à la commercialisation. Seul le P-DG du complexe devra apporter les explications nécessaires et convaincantes, sur leur maintien en congélation dans l'entrepôt. En attendant l'aboutissement de cette affaire qui devra livrer ses secrets dans les prochains jours, il est utile de rappeler que, l'Office national des aliments de bétail, a prévu 60000 tonnes de volaille, dont 25000 tonnes congelées pour approvisionner le marché de la consommation durant le Ramadhan.