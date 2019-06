L’affaire Sovac a donné lieu à la présentation devant le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed, de 52 cadres issus des banques et du ministère de l’Industrie, et des Mines dont quatre ont été placés en détention et un autre sous contrôle judiciaire, alors que l’ex-P-DG du CPA écope également d’une mise en détention.

Ce dernier est accusé d’avoir octroyé des crédits fictifs au groupe Sovac.

Mourad Oulmi le patron de Sovac et représentant exclusif du groupe automobile allemand Volkswagen en Algérie, a été placé, hier, sous mandat de dépôt par le juge d’instruction près du tribunal de Sidi M’hamed.

Il a été interpellé, jeudi dernier, par les éléments de la Section de recherche de la Gendarmerie nationale (Srgn) de Bab J’did d’Alger pour être entendu dans le cadre des enquêtes de corruption.

Il est rappelle que dans cette affaire, l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia, et l’ex-ministre de l’Industrie Youcef Yousfi ont été également entendus par le juge d’instruction, le ministre pourrait être prochainement convoqué par la Cour Suprême, seule habilitée à traiter son dossier, au regard de statut particulier que lui confère la loi.