Le PAD continue de tirer la sonnette d'alarme sur la dégradation continue de la situation économique et sociale du pays. Hier, un communiqué des forces du Pacte pour l'alternative de´mocratique, avertit que «l'Algérie connaîtra une rentrée sociale des plus difficiles de son histoire». Il ne se limite cependant pas à faire des constats puisqu'il annonce qu'il compte investir davantage le terrain en politique. À travers son communiqué, le PAD annonce sa volonté «d'organiser des rencontres publiques autour de la problématique des libertés fondamentales - politiques ou syndicales- comme enjeu majeur de la démocratie et la citoyenneté et comme instruments indispensables à la concrétisation des objectifs démocratiques proclamés par la révolution populaire». Le PAD a, par ailleurs, «sévèrement» critiqué le choix de programmer le référendum sur l'avant-projet d'amendement constitutionnel à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. «Le PAD considère que la démarche référendaire du 1er novembre 2020 ne peut en aucun cas constituer une solution durable à la gravissime crise politique que vit le pays. Il refuse de s'inscrire dans la double forfaiture d'un référendum sur une Constitution imposée, a fortiori le jour anniversaire du glorieux premier Novembre» lit-on dans le communiqué. Pour le PAD, cette démarche du pouvoir, constitue «une autre usurpation irresponsable d'une date historique chére qui constitue le patrimoine mémoriel et patriotique de tout le peuple».