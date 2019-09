Tout porte à croire que l’Instance nationale du dialogue et de la médiation s’achemine vers l’abandon de la conférence nationale. En effet, dans ses réponses à la presse, à la fin des rencontres effectuées hier par le panel, le coordinateur Karim Younès a déclaré que plusieurs partis politiques ont affirmé qu’il est inutile d’organiser une conférence nationale qui nécessiterait énormément de temps et d’efforts et qui sera, en finalité, une répétition des conférences qui ont déjà eu lieu. « Nous allons tenir compte de cet avis, à savoir favoriser la présentation d’un rapport aussi complet que possible, plutôt que de nous investir dans une conférence qui va nécessiter encore quelques mois», a précisé Karim Younès.