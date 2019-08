Les membres du panel pour le dialogue que préside Karim Younès marchent sur des œufs et ils le savent. Ces derniers cherchent à gagner la confiance du peuple pour réussir leur mission. Ils n’ont d’ailleurs pas manqué de rappeler, hier, lors de la tenue d’une réunion pour l’installation du comité consultatif, qu’ils sont des enfants de ce peuple et qu’ils partagent ses revendications. «Notre démarche repose sur la rupture avec l’ancien régime» ont insisté les médiateurs qui aspirent à établir une plate-forme qui conciliera les points de vue, diamétralement opposés, de toute la société algérienne. Ce n’est pas évident. Mais ces derniers ne baissent pas les bras et semblent avoir déjà une idée de comment réussir ce challenge. En effet, à suivre leurs interventions, hier, les grandes lignes de leur démarche se dégagent.

L’Instance de la médiation va droit vers une élection présidentielle. Il s’agit là «du point essentiel autour duquel doit s’axer le dialogue» comme l’a toujours expliqué le chef de l’Etat et le commandement de l’ANP. Une partie de la classe politique et du Hirak, elle, appelle à une transition politique. Et l’Instance de la médiation n’est pas contre puisqu’elle propose à ce que le mandat du prochain président de la République élu soit un mandat unique de transition au cours duquel ce dernier devra opérer les changements exigés par le peuple. Avec une telle proposition, le panel espère rapprocher les deux points de vue. Il va d’ailleurs se lancer, sans tarder, dans l’élaboration d’une charte d’honneur, engageant les candidats aux prochaines élections à appliquer les recommandations de la Conférence nationale de dialogue.

Autre point de discorde, le maintien des anciennes figures du régime à leurs postes, notamment le chef de l’Etat Abdelkader Bensalah et le gouvernement Bedoui. Et à ce sujet, le panel propose de diviser la poire en deux. C’est du moins ce qui ressort des propos de Ammar Belhimer, le président de la commission politique du panel. Ce dernier a commencé par avertir que «l’exigence du départ de Bensalah est contraire à la Constitution et ses conséquences seront périlleuses» avant de dire que le départ du gouvernement Bedoui pourrait bien être envisageable. Il a aussi rappelé que l’ensemble des walis, considérés par le peuple comme étant la main invisible qui a toujours participé à la fraude dans les élections, ne seront aucunement associés à l’organisation du prochain scrutin. Reste enfin, un dernier point de désaccord : la participation des partis de l’ex-alliance présidentielle au dialogue. Sur cette question, le panel a également trouvé la solution médiane. Afin de mener un dialogue réellement inclusif, mais sans faire participer les partis politiques «vomis» par le peuple, les personnalités ont insisté sur le fait que les militants des partis ne sont pas tous «déloyaux» et ne doivent pas être tenus responsables des agissements de leurs directions. A bien voir, l’Instance nationale de dialogue et de médiation semble avoir mis son premier pas sur ce qu’elle pense être la voie consensuelle, à même de faire sortir l’Algérie de la crise politique actuelle.