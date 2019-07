C’est imminent. L’annonce du panel de personnalités nationales qui mènera le dialogue inclusif afin de trouver une issue à la crise politique, ne devra plus tarder. L’emballement de la classe politique et le flot des déclarations, ces deux derniers jours, sont des signes qui ne trompent pas. La proposition d’une liste de 13 personnalités par le Forum civil pour le changement a enclenché la machine. Même si le forum a placé la charrue avant les bœufs en rendant public les noms de personnalités avant même que ces dernières ne soient informées, son initiative a le mérite d’avoir ouvert un sentier vers le dialogue. En appelant des personnalités telles que Djamila Bouhired, Ahmed Taleb Ibrahimi ou encore Mouloud Hamrouche à être la voix du peuple, Arar a permis de connaître la position des uns et des autres et leur disponibilité à s’asseoir autour d’une table pour donner un sens aux revendications réitérées depuis le 22 février dernier, par les manifestants à travers la révolution pacifique. Si Djamila Bouhired a refusé l’offre et que Mouloud Hamrouche ne s’est pas encore prononcé, Ahmed Taleb Ibrahimi, lui, n’a pas fermé la porte au dialogue. Il a posé certaines conditions tout autant que d’autres personnalités citées dans la liste du forum, mais il ne s’agit nullement d’écueils insurmontables. Karim Younès, lui, multiplie les contacts pour la formation d’un panel de «sages» qui sera mandaté par le pouvoir. L’ancien président de l’Assemblée populaire nationale a d’ailleurs, laissé entendre que le panel pour le dialogue et la médiation qui devra être composé de cinq ou sept personnalités, est sur le point d’être mis en place. Il va même jusqu’à donner certains détails en évoquant un calendrier de rencontres avec l’ensemble des acteurs politiques, issus des partis et de la société civile, qui seront suivies par une conférence nationale d’où émanera la commission de préparation, d’organisation et de contrôle de l’élection présidentielle ainsi que la feuille de route du processus politique devant aboutir au changement du mode de gouvernance du pays. La sortie médiatique de Karim Younès n’est pas la seule. Il y a aussi celle de Ali Benflis. Le président de Talaie El Hourriyet qui a soutenu la liste proposée par le forum civil, affirme que l’Algérie n’a jamais été aussi près de régler son problème depuis le début de la crise. Il faut aussi citer la satisfaction affichée par le chef de l’Etat à l’adresse de la proposition du forum civil. Abdelkader Bensalah a qualifié de «pas positif» l’initiative. Ce qui a poussé certains à crier au « complot ». Mais, il faut reconnaître que parmi les personnalités annoncées par Arar, le président du forum civil, figurent des noms qui ont déjà été scandés par le Hirak. Cette liste ne trahit donc pas l’esprit du Mouvement populaire. La dernière sortie du secrétaire général de la Présidence, Nourredine Ayadi, elle, donne un éclairage de plus sur les intentions du pouvoir. Ce responsable insiste encore une fois sur ce qu’il qualifie de «démarche plus sûre, plus rationnelle», à savoir l’organisation d’une élection présidentielle rappelant que «le peuple réclame une issue à la crise» et que « le pays a besoin de solution et de stabilité». Il laisse même entendre que des mesures d’apaisement «pourraient faire l’objet de discussions lors du processus de dialogue et l’Etat ne manquera pas de faire ce qu’il faut pour consolider la confiance». En fait, la principale condition posée par les personnalités appelées à constituer le panel des «sages» est la mise en place avant tout dialogue des mesures d’apaisement avec la libération des détenus d’opinion et l’ouverture des champs politique et médiatique. Le timing, certes, diffère pour la mise en place des mesures d’apaisement puisque le pouvoir propose de les discuter au cours du dialogue alors que le Hirak, la classe politique et les personnalités en font un préalable. Mais il n’est pas à écarter qu’un compromis soit trouvé. Hier, déjà, l’avocat Salah Dabouz et le militant politique Hadj Brahim Aouf ne sont plus soumis à un contrôle judiciaire. Un signe précurseur d’une série d’autres mesures apaisantes ? Reste maintenant à savoir si tous les noms du panel mandaté par Bensalah seront acceptés par le peuple. Car, comme l’a déclaré Karim Younès «la parole est d’abord aux acteurs de ce formidable mouvement».