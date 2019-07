Le coordonnateur du Panel de dialogue et de médiation, Karim Younes, s’est abstenu, hier, à Alger, de commenter «les positions des personnalités nationales» invitées à rejoindre cette instance et dont certaines ont décliné l’invitation. «Les invitations ont été adressées à ces personnalités pour rejoindre le Panel, en raison de leur sens du devoir envers la patrie et de leur sens du sacrifice, et libre à eux de répondre favorablement ou de décliner l’invitation du Panel. On n’a pas de commentaires à faire sur leurs positions», a-t-il indiqué dans une déclaration à l’APS. Pour lui, «si ces personnalités veulent créer un autre panel de dialogue qu’ils le fassent». Karim Younès a, par ailleurs, réitéré l’attachement des membres du Panel pour des mesures d’apaisement qui sont «des préalables primordiaux pour commencer le processus de dialogue», en citant notamment «la libération des jeunes du Hirak emprisonnés pour être sortis manifester en brandissant le drapeau amazigh» ou le droit de manifester librement notamment à Alger.