Les membres de l’Instance nationale du dialogue et de la médiation ont rencontré, hier, le commandant de la wilaya IV historique, le colonel Youcef Khatib qui a «valorisé» l’action et les efforts consentis par l’Instance. Le commandant de la Wilaya IV historique et les membres de la Fédération «ont salué (...) l’action de l’Instance, tout en lui souhaitant du succès dans sa noble mission», a souligné la même source. Dans le même cadre, les membres et le coordinateur général de l’Instance ont rencontré le secrétaire général de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) qui «s’est félicité» de la démarche de la médiation et du dialogue «en tant que moyen civilisé pour sortir de la crise que vit le pays». A ce propos, l’ONM a mis l’accent sur l’impérative application des mesures d’apaisement.