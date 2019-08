L’Instance nationale de médiation et de dialogue a rencontré ,jeudi à Alger, une délégation de l’Union générale estudiantine libre (Ugel) qui a mis en avant sa «position ferme à l’égard de l’utilité du dialogue».

Dans le cadre de la poursuite de la série de rencontres avec des acteurs politiques et la société civile, l’Instance nationale de médiation et de dialogue, sous la présidence de son coordonnateur général, Karim Younès, a rencontré une délégation de l’Ugel, conduite par son secrétaire général, Salah Eddine Douadji, qui a mis en avant la «position ferme (de l’Union) à l’égard de l’utilité du dialogue».

A cette occasion, l’organisation estudiantine a mis l’accent sur la «nécessaire accélération des rounds de dialogue avec les différents acteurs du Hirak et les partenaires politiques, en associant les jeunes à la vie politique».