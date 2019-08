Un miracle. C’est ce dont a besoin Karim Younès et ses compagnons, membres du Panel pour le dialogue qui entame aujourd’hui sa mission.

Ces derniers foncent «tête baissée» dans l’arène. Ils risquent fortement de se heurter à un mur de rejet. Car, il faut le dire, le groupe des «sages» a été sévèrement critiqué après sa décision de poursuivre son travail sans avoir réussi à arracher un seul préalable. En fait, le Panel a, dès le début, placé la barre trop haut. Il s’est montré, la semaine dernière, intransigeant et impassible : pas de dialogue sans la mise en œuvre de mesures d’apaisement. Son porte-parole, Karim Younès avait même menacé d’une auto-dissolution dans le cas où les points soumis au chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, n’étaient pas pris en charge avant l’entame de la médiation. Ce qui a laissé penser qu’il s’agissait là d’une condition sine qua non.

Après le discours, mardi dernier, du chef d’état-major de l’ANP, il était tout à fait naturel de penser que le panel faisait déjà partie du passé. Mais finalement, le retrait n’a pas eu lieu. Au moment où tout le monde pensait que la réunion de jeudi dernier allait annoncer l’auto-dissolution, le Panel a surpris en affirmant poursuivre sa mission. Autrement, le Panel qui n’a pas réussi à surpasser la barre qu’il s’était lui-même fixée et qui a buté dans son «dialogue» avec le pouvoir, considère qu’il n’a fait que trébucher en début de parcours et que la partie est loin d’être terminée. D’ailleurs, son optimisme laisse perplexe plus d’un. Le groupe de personnalités chargé du dialogue estime qu’il n’a pas le droit de baisser les bras. « Nous avons accepté de mener cette mission. C’est notre conscience qui nous guide et la nécessité de faire quelque chose pour notre pays. On n’a rien à perdre à essayer de contribuer à trouver une solution à la crise. On a tout à gagner. Pour nous, il est impensable d’échouer», a déclaré un membre du Panel à un média électronique.

Cet optimisme débordant peut-il produire le miracle ? Va-t-il pousser les médiateurs à se surpasser et réussir à trouver les mots qu’il faut pour convaincre ? Difficile d’y croire, mais c’est là justement la définition même d’un miracle.

Le Panel va donc entamer dès aujourd’hui une série de consultations avec des partis politiques et des personnalités de la société civile. Au menu des discussions : les modalités de l’organisation du dialogue qui sera sanctionné par une conférence nationale, laquelle conférence fixera une date pour la tenue d’une présidentielle.

Qui va accepter d’être sur l’agenda du panel ? Ceux qui n’y seront pas sont déjà connus. Mais de nombreuses personnalités ne se sont pas encore clairement prononcées.

Et si l’invitation est déclinée par tous les poids lourds sollicités, quel impact aura cette absence sur le dialogue ? L’autre question est celle de savoir si les solutions qui seront proposées vont satisfaire le Mouvement populaire. Vendredi dernier, les Algériens sont sortis manifester pour la 24ème semaine consécutive, rejetant la démarche et réitérant la revendication d’une présidentielle sans les symboles du système.

Et c’est là le vrai challenge du Panel de Karim Younès car aucune élection présidentielle ne peut avoir lieu si le peuple décide de la boycotter.