Fermé depuis deux décennies, le parc d'attractions, qui se trouve à l'entrée de la forêt récréative d'Errich à Bouira, vient de rouvrir ses portes aux visiteurs. En pleine période de la décennie noire, les responsables avaient à l'époque réquisitionné ce bien communal au profit de la direction du Parc national du Djurdjura. Dans son essor, cette administration a réalisé quelques édifices comme le musée et la salle de conférence... l'ancien responsable avait alors unanimement pris la décision de fermer l'espace à toute personne étrangère.

Notre journal n'a pas cessé de dénoncer cette pratique qui a pénalisé les citoyens de la ville en quête de quiétude et d'espace naturel. Lors de la célébration de la Journée de l'arbre, le nouveau wali s'est rendu sur place et a constaté de visu la situation. Dans son allocution il a exprimé son regret de voir un site pareil méconnu et fermé au grand public. Il a donné l'ordre d'organiser des sorties éducatives, instructives sur la faune et la flore exposées au sein du musée écologique implanté au milieu du parc qui, jadis, contenait des jeux, la grande roue. Depuis une semaine déjà des visites guidées sont effectuées au profit des jeunes et moins jeunes. Le reste du parc, aménagé, fera l'objet d'une concession peut-être et permettra aux familles de Bouira de s'y rendre surtout que le lieu est hautement plus sécurisé que la forêt qui se trouve à proximité. Il peut être source de revenus et faire nourrir des familles. Situé juste sur les bords de la forêt Errich, destination préférée des Bouiris en ces temps de canicule et lieu d'une activité sportive intense, ce parc s'il venait à rouvrir serait une source de finances pour l'APC et pourrait nourrir plusieurs familles en y relançant l‘activité commerciale et de loisirs. Il y a deux décennies, le site géré d'une main de fer par feu Boutraâ était la destination nocturne et journalière des habitants de la ville de Bouira. De nos jours, même les manèges, du moins ce qui en reste, sont exposés aux caprices de Dame nature. La grande roue, la pieuvre, le manège des chevaux en bois pour les bambins... ne sont plus qu'un lointain souvenir. Maintenant que la quiétude a été retrouvée, n'est-il pas nécessaire de domicilier cette direction du PND, censée être sur son lieu de travail surtout que le parc s'etend sur les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou au nord. Le manque de lieux de divertissement à Bouira se fait sentir de plus en plus. Un mégaparc d'attractions est en réalisation en face du complexe sportif Rabah Bitat. Ce projet privé tarde à ouvrir ses portes.