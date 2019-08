Le gouvernement turc a donné un tour de vis à la procédure d’octroi de visas pour les jeunes Algériens. La nouvelle démarche, communiquée par la compagnie aérienne Turkis Airlines et qui devra être effective à partir du 1er octobre prochain, cible particulièrement les 18- 35 ans. A partir de la date annoncée, cette catégorie de citoyens perd le bénéfice du visa électronique. Ce document appelé «C1 » sera purement et simplement annulé.

Les voyageurs algériens âgés de moins de 18 ans et plus de 35 ans conserveront le bénéfice de l’autre type de visa, dénommé BI. Ledit document sera donc toujours délivré, sous réserve, néanmoins, de répondre à un certain nombre de conditions. Des conditions, faut-il le souligner, assez drastiques et très difficiles à réunir pour un jeune Algérien de condition sociale moyenne. Et pour cause, pour se faire

délivrer le B1, il faut avoir auparavant décrocher «un visa ou une résidence en cours de validité pour les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou l’espace Schengen», rapporte le communiqué. Cette condition incapacitante pour bon nombre de candidats au voyage en Turquie devra automatiquement «faire une demande de visa (vignette sur passeport) auprès des services consulaires de l’ambassade de Turquie en Algérie».

Une mesure qui rend plus compliquée la délivrance de ce document, actuellement assez facile à obtenir, en comparaison avec les pays de l’espace Schengen. Cela revient à constater un véritable durcissement des conditions d’accès à la Turquie, susceptibles d’être aussi difficiles que ce qui se pratique pour l’Europe. Cette nouvelle procédure serait justifiée par les pressions qu’exerce l’Union européenne sur la Turquie afin de l’amener à réduire le nombre de candidats à l’émigration clandestine à partir de ce pays. Etant une plaque tournante de ce trafic, la Turquie serait contrainte par ses partenaires occidentaux auprès desquels, elle reçoit plusieurs milliards de dollars annuellement pour empêcher les migrants d’accéder en Grèce.

Les autorités consulaires turques n’ont pas confirmé ou infirmé cette information, mais le silence est déjà une sorte de réaction qui ne trompe pas l’opinion publique. Avec ce tour de vis, c’est l’une des rares destinations touristiques, encore ouvertes aux Algériens, qui se ferme, illustrant toute la difficulté qu’ils éprouvent à voyager dans le monde. Ce ne sont pas les moyens qui les en empêchent, puisque les tentatives d’avoir le visa Schengen demeurent tout aussi importantes, malgré les refus de plus en plus nombreux de la part des consulats européens. Il faut savoir, à ce propos, que plus de 100 milliards de centimes de dinars ont été dépensés par les Algériens en frais de visas Schengen, pour les six premiers mois de l’année en cours. Dans le lot, beaucoup n’ont pas obtenu le fameux document. En effet, le nombre de visas Schengen octroyés par la France aux Algériens a fortement baissé en 2019 comparativement à l’année précédente.