Le président de le République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu, hier, au téléphone, avec son homologue français, Emmanuel Macron s'est enquis de son état de santé, «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique du président de la République française, Emmanuel Macron, qui a pris des nouvelles de son état de santé», précise le communiqué, ajoutant que «le président Tebboune a remercié chaleureusement son homologue français pour l'intérêt qu'il lui a témoigné depuis son transfert médical en Allemagne, et lui a souhaité à son tour un prompt rétablissement».

C'est leur premier échange depuis que le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, a contracté le virus du Covid -19 en octobre dernier, tandis qu'Emmanuel Macron, testé jeudi, positif au Covid-19, est à l'isolement. Mettant à profit cet entretien téléphonique, les deux présidents ont, selon le communiqué de la Présidence, passé en revue les relations bilatérales et discuté de «questions régionales d'intérêt commun».

Par ailleurs, les deux dirigeants ont abordé la question de la Mémoire. À ce sujet, Emmanuel Macron a informé le président Tebboune que le rapport du dossier sur la Mémoire sera prêt en janvier prochain. Dans une interview, accordée au début du mois au média français brut, le président Macron a réaffirmé «sa détermination à aller au bout de son engagement pour réconcilier les Mémoires entre les deux peuples». Un dossier supervisé par le docteur Abdelmadjid Chikhi, directeur général du Centre national des archives, côté algérien, et à l'historien Benjamin Stora, côté français. En outre, les deux présidents ont convenu de reprendre contact, début 2021, pour aborder nombre de dossiers et de questions d'intérêt commun, notamment les questions régionales et la situation en Libye, au Mali et au Sahara occidental, conclut le communiqué de la présidence de la République. Certes, aucune information n'a filtré concernant la visite de Tebboune en France.

Mais, il n'en demeure pas moins qu'elle reste d'actualité, d'autant qu'elle devait avoir lieu cette année, mais en raison de la pandémie du coronavirus, elle a dû être reportée. Cet énième échange téléphonique entre les deux présidents, depuis l'élection de Abdelmadjid Tebboune à la magistrature suprême du pays, dénote le signe d'un rapprochement certain entre l'Algérie et la France, d'une part, et des deux chefs d'Etat, d'autre part. En effet, les deux présidents se vouent un respect et une confiance mutuels.

Dans un entretien accordé au début d'octobre dernier, au quotidien français L'Opinion, le président Tebboune avait indiqué: «J'ai confiance en le président Macron. J'ai confiance en son raisonnement, sa probité, sa manière de voir les choses. Nous nous entendons très bien sur beaucoup de choses. Nous pouvons travailler ensemble, en partenaires égaux, sans que les intérêts des uns et des autres ne soient antinomiques.»

En outre, dans un entretien accordé, en juillet dernier, à la chaîne de télévision France 24, le président Tebboune a indiqué: «Je trouve qu'avec le président Macron nous pouvons aller loin dans l'apaisement, dans le règlement du problème de la mémoire (...) C'est quelqu'un de très honnête, qui veut apaiser la situation.»

De son coté, le président français, dans un entretien publié, novembre dernier, par le magazine Jeune Afrique, a affirmé être prêt à travailler avec Abdelmadjid Tebboune. «Je ferai tout ce qui est en mon possible pour aider le président Tebboune dans cette période de transition.

Il est courageux», a déclaré le chef de l'Etat français. Les propos des deux chefs d'Etat renseignent sur la qualité des relations qu'entretiennent les deux présidents et surtout sur leur volonté politique d'aller de l'avant pour briser bien des tabous. Des relations auxquelles les deux présidents ont toujours convenu de leur donner une impulsion prometteuse sur des bases durables à même de garantir l'intérêt commun réciproque et le respect total de la spécificité et de la souveraineté de chacun des deux pays.

Les deux chefs d'Etat ont toujours convenu d'oeuvrer à une relation sereine et à une relance ambitieuse de la coopération bilatérale dans tous les domaines. Une certitude, cet entretien téléphonique prouve, encore une fois, le retour aux affaires du président Tebboune.