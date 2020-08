Le procès de l’activiste et journaliste Abdelkrim Zeghilèche, s’est ouvert, hier, au tribunal de Ziadia(Constantine). Le verdict a été mis en délibéré par le président de l’audience pour le 24 août prochain, selon le Comité national pour la libération des dérenus(Cnld).Le procureur a requis une peine de 3 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 100 000 dinars contre le détenu Abdelkrim Zeghilèche. Il est poursuivi pour les chefs d’inculpation d’ « atteinte à la personne du président de la République » et « publications sur Facebook pouvant porter atteinte à l’unité nationale ». Pour rappel, Abdelkrim Zeghileche a été placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du tribunal de Ziadia et incarcéré à la prison d’El Koudia depuis le 23 juin dernier. Programmé initialement pour le 10 août dernier au tribunal de Ziadia, le procès de ce détenu avait été renvoyé à l’audience d’hier. Par ailleurs, le procès en appel des détenus Yasser Kadiri et Ahmed Sidi Moussa est renvoyé à l’audience du 7 septembre prochain par le tribunal de Timimoun (Adrar). Le parquet avait requis 10 ans de prison ferme et une amende de 500 000 dinars contre les deux détenus. Ils sont poursuivis pour « outrage à corps constitué », « atteinte à l’unité nationale », « publication pouvant porter atteinte à l’unité nationale », « atteinte à la personne du président de la République en utilisant des mots humiliants et insulte et diffamation ». Enfin, le procès de l’étudiant Walid Nekiche, étudiant de son état n’est pas encore programmé. Son dossier est envoyé devant la section criminelle du tribunal de Baïnem(Bab El Oued).