Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a effectué, hier, une visite à Constantine. Il s’est dirigé, avec une importante délégation, au niveau de la commune d’Ouled Rahmoune, pour la pose de la première pierre de l’usine de production de carbonate de calcium à Constantine de l’ENG (Entreprise nationale des granulats). À cette occasion, le ministre ne manquera pas de déclarer, en marge de cette visite, que plusieurs projets allant de ce sens vont être lancés en Algérie, d’abord « c’est une question de développer le secteur économique dans le pays, remettre à son département ses droits, mais c’est une question, pour lui, de rendre la matière première disponible et diminuer ou baisser des factures d’importation trop élevées », car a-t-il souligné, « jusque-là, ces matières premières étaient importées, avec des factures excessives ». Le lancement de ce genre de projets qui ne peut être que bénéfique pour l’économie du pays, « s’imposera aussi avec la création de postes d’emplois pour les jeunes, notamment les jeunes universitaires ». Dans son programme, le ministre a assisté également aux protocoles de signature d’un partenariat entre l’ENG et l’Encc, toujours dans la même localité. Déterminé à redynamiser le secteur minier qui s’inscrit dans le cadre du programme du gouvernement, comme il l’a souligné, le ministre mise sur la diversification de l’économie. Pour lui, comme il l’a toujours rappelé, le pays dispose de (bon) nombre de mines non exploitées, qui seront relancées pour la production de la matière première et permettront de créer de nouveaux postes d’emploi. Le ministre ne manquera pas, lors de sa visite, samedi à Biskra, avant de rejoindre, hier, Constantine, de faire état également de la relance de l’activité des mines en souffrance et à l’arrêt pour appuyer la production de la matière première nécessaire, en plus de la révision de la cartographie géologique, ainsi que la formation et la mise à niveau de la ressource humaine.