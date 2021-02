Le père de Kenza, la jeune fille de17 ans, retrouvée morte, à Yakouren (Tizi Ouzou), il y a quelques jours, a été arrêté, hier, par les services de sécurité à Azazga, à 40 kilomètres à l'est de Tizi Ouzou. L'information a été rendue publique, hier, en fin d'après-midi. Pour l'instant, aucun détail officiel n'est disponible concernant l'interpellation du père de la victime par les services de sécurité. Pour rappel, la jeune fille Kenza, résidant au village Tamassit, près d'Aghribs, a disparu depuis le 1er février dernier. Elle n'a donné aucun signe de vie depuis ce jour jusqu'à ce que son corps, sans vie, soit découvert par un berger dans un champ de la localité de Yakouren, à 11 kilomètres à l'est de la ville d'Azazga. Aucun élément d'information n'a filtré concernant cette affaire qui a jeté l'émoi et la consternation au sein de la population de la wilaya de Tizi Ouzou. Les prochains jours permettront, sans doute, de lever le voile sur la disparition suivie de mort de la jeune adolescente de 17 ans dont la mort rallonge la liste des personnes décédées dans des circonstances tragiques, aussi bien dans la wilaya de Tizi Ouzou que dans d'autres localités du pays.