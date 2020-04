La Journée mondiale de la santé, intervient, cette année, dans une conjoncture particulière. Puisque le monde est estampillé par le nouveau coronavirus, qui bouleverse le monde sur différents plans, économique, social et sanitaire. C'est dans ce contexte inédit, qu'a été présenté à Genève, un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en collaboration avec le Conseil international des infirmières et la campagne Nursing Now, consacré aux personnels infirmiers intitulé:

«La situation du personnel infirmier dans le monde (2020)». Assurant dans la lutte contre le Covid-19, que les infirmières et autres agents de santé sont à «l'avant-garde». Fournissant des traitements et des soins, tout en menant un dialogue communautaire pour répondre aux craintes et aux questions et, dans certains cas, collecter des données pour les études cliniques. «Tout simplement, sans infirmières, il n'y aurait pas de réponse» souligne l'OMS dans son rapport. Le document examine en profondeur le corps des métiers le plus largement représenté parmi le personnel de santé. Il met en évidence

«d'importantes lacunes» de ce dernier, ainsi l'axe prioritaire pour la réforme, mais aussi pour l'investissement. À savoir «la formation du personnel infirmier, l'emploi et le leadership en vue de renforcer ses capacités à l'échelle mondiale et ainsi d'améliorer la santé pour tous». Préconisant ainsi de renforcer les brigades déjà existantes de près de 6 millions d'infirmiers supplémentaires d'ici 2030. Ledit rapport, révèle en outre que l'on compte aujourd'hui moins de 28 millions d'infirmiers et d'infirmières dans le monde. Entre 2013 et 2018, 4,7 millions de personnes sont, certes, venues rejoindre leurs rangs, mais il en manque toujours 5,9 millions dans le monde. Précisant que les principales pénuries surviennent soit, dans des pays en voie de développement, soit dans les pays du tiers-monde. Par ailleurs, le rapport nous apprend également, que plus de 80% des effectifs mondiaux du personnel infirmier exercent dans des pays regroupant la moitié de la population mondiale. De même, un membre du personnel infirmier sur huit travaille dans un pays différent de celui où il est né ou il a été formé. Le vieillissement menace également les effectifs mondiaux de la profession: un membre du personnel infirmier sur six devrait partir à la retraite au cours des 10 prochaines années. En vue de prévenir une pénurie planétaire, le rapport estime que les pays qui y sont déjà confrontés doivent augmenter le nombre total de diplômés en soins infirmiers de 8% par an en moyenne, mais également les rendre plus à même de trouver un emploi et de le conserver au sein du système de santé. À noter que le rapport a été reçu par plus de 191 pays.