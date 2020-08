Les actions de protestation au niveau de la polyclinique de la ville de Makouda, à une trentaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya, se poursuivent depuis l’année dernière. Avant-hier, c’est une grève et un sit-in des médecins et paramédicaux qui ont été observés durant toute la journée. À l’origine de cette manifestation de colère, les représentants des médecins et autres personnels évoquaient un manque flagrant de moyens.

Les conditions de travail sont, également, parmi les revendications formulées par les protestataires qui promettaient de revenir à la charge comme ils l’ont fait depuis la première action. En fait, la première action est intervenue durant la saison de la cueillette des olives. Pour rappel, c’est ce même établissement de santé qui a défrayé la chronique après la mort d’une patiente dans ses services des urgences. Celle-ci a été transférée en urgence suite à une morsure de serpent. Arrivée sur place dans un état très grave, elle a été transférée encore vers l’EPH de Tigzirt, à une trentaine de kilomètres au Nord sans aucun soin d’urgence. La patiente succombera en route sans pouvoir être secourue. Le lendemain, l’établissement situé au centre du chef-lieu de la daïra de Makouda a été fermé par les citoyens. Ces derniers reprochaient à la direction de n’avoir pas pu secourir une patiente en danger. Certains citoyens exprimeront d’ailleurs sur les banderoles l’inutilité de cette polyclinique. Le personnel médical, lui, non plus, n’est pas satisfait de ses conditions de travail. C’est justement le manque de moyens qui a été à l’origine de la mort de la patiente et non la compétence des médecins et paramédicaux. Ce même établissement souffre de l’absence de spécialistes en tout genre.

Un service de radiologie n’existe pas encore malgré la forte demande des populations des communes de Boudjima et Makouda ainsi qu’une bonne partie de la population de la commune de Mizrana. Depuis son ouverture, cette polyclinique a toujours souffert de l’absence de médecins spécialistes même pour les spécialités les plus demandées comme les dentistes et autre traumatologies.

Par ailleurs, il est à signaler que le manque de spécialistes ne concerne pas uniquement la polyclinique de Makouda, mais tous les établissements de santé de proximité.

A Ouaguenoun, malgré les efforts consentis pour l’ouverture de quelques spécialités comme la psychologie, l’établissement souffre périodiquement, comme à présent, de l’absence de radiologue pour faire marcher cette spécialité très demandée par la population. Alors que le matériel existe et fonctionne périodiquement, ce dernier service souffre tantôt de médecins radiologues, tantôt de clichés et autres matières nécessaires au service.

À rappeler enfin que les actions de protestation se poursuivent avec intermittence au niveau de la polyclinique de Makouda. Des rassemblements et des grèves cycliques sont à prévoir pour cette rentrée sociale. Le service risque de connaître des perturbations.