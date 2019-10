Situation à l’origine du rassemblement observé, hier, par le personnel devant la structure théâtrale. Au mot d’ordre de ce mouvement de contestation, le départ inconditionné du directeur. Selon la majorité des contestataires interpellés sur les lieux, le comportement décevant du responsable, le dénigrement et les agissements abusifs, mais surtout l’humiliation. Usant de banderoles sur lesquelles on pouvait lire «dégage», «non à la hogra» ou encore «non à la marginalisation», le mouvement s’est assimilé au Hirak, de par la rage des slogans qui ont résonné sur la place du théâtre.

Nos interlocuteurs ont été outrés par la « dictature du responsable, qui n’épargne aucun effort pour porter atteinte à leur dignité». Des agissements et comportements qui ont fait l’objet de dénonciations, à travers des correspondances adressées au premier responsable de la wilaya de Annaba et à la tutelle, le ministère de la Culture en l’occurrence. Faute d’une réaction positive, les représentants du personnel exerçant au TR de Annaba, ont introduit un avis de contestation, comme stipule la réglementation syndicale. Une démarche pouvant leur permettre de faire parvenir leurs doléances socioprofessionnelles. Celles -ci qualifiées de tendues de par la pression exercée par le directeur.

L’unanimité des propos de nos interlocuteurs a fait état de la dégradation de la situation socioprofessionnelle du personnel, depuis la nomination de Abdelhak Ben Maârouf par, l’ex-ministre de la Culture, Meriem Merdaci. Les contestataires ont mis en avant notamment le côté gestion du responsable qui, depuis sa prise des commandes de la direction du théâtre, aucune amélioration n’a été enregistrée, notamment les situations en suspens. Cette situation qui va, depuis de mal en pis, s’est aggravée avec son comportement de dénigrement. De son côté, le directeur contesté, du fait, contacté par nos soins, bien qu’il ait été surpris, a tout de même donné une autre version de la situation sur les accusations portées à son encontre. Notre interlocuteur a fait savoir que « le problème initial, relatif aux œuvres sociales, relève de la gestion du personnel et du partenaire social ». Expliquant dans le sillage que ni la direction ni encore moins le conseil d’administration ne sont habilités à prendre une quelconque décision. Mieux encore, notre interlocuteur a expliqué dans le fond et dans la forme l’origine du conflit. Signifiant en même temps qu’il avait demandé aux contestataires de former un comité, pouvant résoudre le problème des œuvres sociales. Dans l’élan de sa déclaration, le gestionnaire du TR de Annaba, a indiqué qu’une rencontre de réconciliation a été organisée jeudi dernier, au siège de l’union de wilaya de Annaba (Ugta). Il a été mis au point toutes les modalités pour le dénouement de ce conflit, la gestion des œuvres sociales par le partenaire social et la création d’un comité entre autres. Or, «au moment où, les choses semblaient s’acheminer vers le dénouement, je suis surpris par cette contestation», s’est interrogé le gestionnaire. Par ailleurs, et outre, les sous-entendus de la manipulation dans cette affaire, le directeur du TR d’Annaba, se dit favorable au dialogue. Ce qui ne semble pas être le cas pour les contestataires. Ces derniers, sans divergences de points de vue, menacent de radicaliser leur action, à défaut d’une intervention du ministère de tutelle. Il est à noter que c’est la première fois que, le personnel du théâtre de Annaba, observe une contestation. Une action qui intervient en pleine léthargie culturelle, faute peut-être de bonne volonté…