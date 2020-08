Le suspense aura duré quatre jours, avant que la nouvelle ne tombe comme un couperet ! Le petit Abdelkader Asrir a été retrouvé mort dans la soirée de samedi dernier, au sein d’un immeuble abandonné, dans la commune d’Ankouf, à proximité de la ville de Tamanrasset, donnant lieu à un grand mystère. Qui est derrière la disparition, pendant quatre jours, de ce petit garçon de 12 ans ? Dans quelles conditions a-t-il perdu la vie ? Des questions sans réponses pour l’heure, mais sur lesquelles une équipe des services de sécurité travaille depuis la découverte du corps inerte de Abdelkader. Cette dernière est d’ailleurs mobilisée, depuis l’annonce de la disparition du jeune garçon, mercredi dernier. L’alerte, qui avait également été publiée sur les réseaux sociaux, avait suscité un large élan de sympathie et de solidarité. Citoyens, agents de la Protection civile et services de sécurité ont mené sans répit les recherches. Partout, mais en vain. La vérité était encore plus terrible qu’ils ne le pensaient. Le corps fragile de Abdelkader a finalement été retrouvé sans vie.