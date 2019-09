La Société des ciments de Hamma Bouziane Constantine, (Schb), filiale du Groupe industriel des ciments d’Algérie (Gica), a organisé, jeudi dernier, au niveau de la cimenterie, une journée d’étude technique, portant sur le thème «Les ciments en Algérie, perspectives et enjeux». Une forte participation des professionnels de ce secteur a été enregistrée, ayant permis d’abord de faire des communications de haut niveau mais de débattre des différentes thématiques liées à ce secteur stratégique, qui constitue un important vecteur de développement économique et social du pays. En la circonstance, le président-directeur général de la société, Kebbous Mostafa, a déclaré à L’Expression sur l’objectif de la journée : «Tout d’abord, l’objectif est économique, ce n’est pas pour faire un gain, mais c’est beaucoup plus pour se rapprocher de nos clients et des utilisateurs du ciment. Ensuite, c’est de se rapprocher de l’université, nous avons signé des conventions, avec notamment les universités 1 et 3 et là on est en phase d’appliquer les clauses de ces conventions, cela fait partie des actions à discuter avec eux, dans le but de présenter les thèmes de recherches des universités, ainsi qu’avec les utilisateurs et les fabricants de ciment.» Concernant la situation de la société en cette période de crise, le P-DG, a rassuré : «On ne peut pas dire qu’il y a une crise, mais effectivement il y a un ralentissement de la demande, mais cela ne veut pas dire qu’il y a une crise, ce sont les projets qui sont à l’arrêt, par rapport à la conjoncture, mais je pense qu’à partir de décembre, après le vote, tout rentrera dans l’ordre, déjà qu’en matière de production et de vente, on est au niveau fixé, on est presque à 90% de nos objectifs.» Ainsi pour revenir à cette journée d’étude l’on retient que les communications présentées ont porté essentiellement sur «Tout savoir sur le ciment», entre autres par la contribution à l’étude de ségrégation du béton par les ultrasons, l’évolution de la recherche scientifique sur les ciments Gica, ciment exigences contractuelles, les ciments verts, une solution pour un cadre bâti soutenable enfin, une communication sur le ciment CPJ CEM II/A 52,5. Cette journée d’étude n’a pas été sans avoir accordé l’importance à l’environnement à ce sujet souligne le P-DG: «La cimenterie de Hamma Bouziane mettra en place, prochainement, le procédé de coincinération de déchets, au niveau de son four, une solution qui consiste à transformer les déchets en combustibles de substitution, pour produire de l’énergie et d’ajouts de matières au clinker, tout en en préservant l’environnement.»